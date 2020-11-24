Макрон объявил о смягчении во Франции ограничений, действующих из-за пандемии COVID-19

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что действующие в стране из-за пандемии коронавируса ограничения смягчат. Об этом пишет Le Figaro.

Меры начнут смягчать с 28 ноября. Гражданам можно будет гулять и заниматься спортом в пределах 20 километров от дома и в течение трех часов в день. Малые предприятия и храмы возобновят свою работу.

С 15 декабря вновь откроются театры, кинотеатры и музеи. Обязательную самоизоляцию для граждан планируют снять, однако с 21:00 до 7:00 будет действовать комендантский час.

Новый этап снятия ограничений может начаться примерно 20 января. «Если количество заражений останется ниже пяти тысяч случаев в день, спортивные залы и рестораны могут снова открыться, а комендантский час можно будет отменить», — сказал Макрон.

Второй карантин был введен во Франции с 1 ноября. Перед этим с середины октября французские власти вводили на большей части территории страны комендантский час. Премьер-министр Франции Жан Кастекс в середине ноября заявил о продлении действия ограничений до начала декабря

Во Франции зарегистрировано более 2,2 млн случаев COVID-19, скончались от инфекции свыше 50 тысяч человек. По числу заболевших Франция занимает четвертое место в мире. При этом Макрон заявил, что вторая волна пандемии в стране пройдена, так как по сравнению с концом октября суточный прирост заболевших уменьшился с 60 тысяч до примерно 20 тысяч.