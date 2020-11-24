Власти Москвы планируют оценивать «лояльность» жителей города. В мэрии это назвали «стандартной практикой»

Мэрия Москвы объявила тендер на разработку «цифрового профиля» граждан, который будет учитывать их «лояльность», задолженности и участие в мероприятиях. На закупку столичного департамента информационных технологий (ДИТ) обратили внимание «Открытые медиа».

Речь идет об «информационной системе мониторинга и анализа интернет-активности» («ИС СТАТС») в 2020—2021 годах. Начальная цена, согласно документам, составляет 280 миллионов рублей.

Доработать систему решили для «создания инструментов непрерывного мониторинга активности пользователей на территориях и объектах города Москвы», в частности, «профилей активности по направлениям деятельности», «оперативного выявления возникающих трендов» и появление «возможности оперативного реагирования на изменения ситуации в городе». Что имеется в виду под «лояльностью» в закупке не уточняется. В документах подчеркивается, что все данные должны быть обезличены.

Сотрудники столичной мэрии смогут отбирать и сегментировать данные по группам и категориям граждан, «признакам степени лояльности», типам обращений. На ситуационной панели будет отображаться карта города со всеми данными и объектами.

Технический директор проекта «Роскомсвобода» Станислав Шакиров назвал «ИС СТАТС» «единой системой слежки за москвичами». «Очевидно, что в такие системы всегда закладываются возможные механизмы слежки и данная система — не исключение, — подчеркнул он. — Я почти уверен, что информация в этой системе будет персонализирована вплоть до каждого гражданина, и, скорее всего, это можно будет в какой-то момент купить на черном рынке, как сейчас можно купить информацию с камер видеонаблюдения с автоматическим распознаванием лиц».

В разговоре с РБК глава ДИТ Эдуард Лысенко назвал подобную систему «стандартной практикой для многих государственных и коммерческих организаций». «Анализ интернет-активности необходим для персонального предоставления актуального контента для конкретного пользователя. Например, если какое-либо устройство часто заходит на сервисы автомобильной тематики, система классифицирует пользователя этого устройства как автомобилиста и в дальнейшем сможет предложить ему информацию по этой теме», — сказал он.

Первый связанный с «ИС СТАТС» тендер был объявлен в 2017 году на создание системы, его сумма составила 42,5 млн рублей. В итоге ее разработчиком стал «Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства». В следующие годы были еще два тендера на модернизацию, стоимость которых составила 52,4 млн рублей и 49,5 млн рублей, отметил РБК.