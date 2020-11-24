Индекс Dow Jones впервые превысил 30 тысяч пунктов. Трамп назвал это 48 рекордом своей администрации

Фондовый индекс Dow Jones сегодня впервые превысил отметку в 30 тысяч пунктов, пишет Bloomberg.

Агентство объясняет это тем, что администрация президента США Дональда Трампа согласилась начать передачу власти Джозефу Байдену. Также индекс вырос на новостях об американской вакцине от COVID-19.

Трамп, в свою очередь, отметил, что это 48-й раз, когда был побит рекорд во время нахождения у власти его администрации. Он поздравил американцев с этим событием.

Кандидат в президенты США Джозеф Байден, которого СМИ назвали победителем выборов, сегодня впервые представил ключевых чиновников своей администрации, их штаб назвал накануне.

Планируется, что ЦРУ возглавит Эврил Хейнс — она станет первой женщиной, возглавившей американскую разведку. На пост госсекретаря предложили кандидатуру Энтони Блинкена, на пост советника по нацбезопасности — Джейка Салливана, на пост спецпосланника президента по климату — Джона Керри, министром внутренней безопасности станет Алехандро Майоркас.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Официально выборщики проголосуют 14 декабря.

Байден уже запустил кампанию по передаче власти. В команде Трампа заявили о готовности передать власть, сам американский лидер сказал администрации «делать то, что необходимо», но заявил, что уверен в своей победе.