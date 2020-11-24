Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

премьера

Дорогие люди. У государства «нет денег» на их жизни. Документальный фильм «Новой»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 129 от 23 ноября 2020

Читать номер

«Где гарантии, что он не устроит пожар на территории университета»: ректор РУДН — об отчислении активиста Крисевича за акцию у ФСБ в образе Христа

Общество3

3
 

Ректор Российского университета дружбы народов Олег Ястребов в разговоре с «Коммерсантом» прокомментировал отчисление из вуза активиста Павла Крисевича из вуза за акцию «в поддержку политзаключенных» в образе Иисуса Христа, которую он провел у здания ФСБ в Москве.

Ястребов отметил, что поводом для отчисления из университета может стать не только неуспеваемость, но и нарушение Устава РУДН, а также Правил внутреннего распорядка.

«Согласно нашим нормам, студенты РУДН несут ответственность за совершение противоправных действий, — сказал Ястребов. — Конкретная ситуация: человек в центре столицы разжигает костер, используя образ распятия на кресте. <...> Сотрудники полиции просят его прекратить подобные действия, а человек осознанно их продолжает, да еще и отказывается от установления своей личности и оказывает сопротивление. Где гарантии, что он не устроит пожар на территории университета, если его что-то или кто-то не устраивает?».

Ректор РУДН добавил, что руководство вуза не разделяет «инструменты искусственных инфоповодов, интересных для СМИ и опасных для жизни окружающих».

О своем отчислении Крисевич рассказал сегодня. Он отметил, что студсовет и дисциплинарная комиссия проголосовали за отчисление, вердикт должен вынести ректор.

Крисевича задержали у здания ФСБ 5 ноября за акцию «в поддержку политзаключенных», во время которой его подвесили на крест в образе Иисуса Христа, облили специальным веществом и «подожгли», бросая в огонь тома уголовных дел. На следующий день активиста арестовали на 15 суток за неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП).

Теги:
отчисление, вузы, активисты, em
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera