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№ 129 от 23 ноября 2020Читать номер
В Курганской области заключенному добавили 3,5 года строгого режима и оштрафовали его на 100 тысяч рублей за угрозу надзирателю
Юлия БаталоваНовая газета
Кетовский районный суд Курганской области приговорил осужденного Вячеслава Ефимова к 3,5 года колонии строгого режима за угрозу применения насилия в отношении сотрудника (ч. 2 ст. 321 УК РФ). Как следует из картотеки суда, мужчине также назначен штраф 100 тысяч рублей.
«Установлено, что в марте текущего года осужденный, действуя с целью дезорганизации и нарушения нормальной деятельности ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курганской области, высказывал угрозы применения насилия в адрес сотрудника колонии», — сообщается на сайте регионального СК.
В феврале другого заключенного ИК-2 обвинили в избиении инспектора отдела безопасности. Следствие также выдвинуло версию о мотивах дезорганизации деятельности учреждения.
Еще один арестант ИК-2 в этом году предстал перед судом по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205. 2 УК РФ). По версии органов, он совершил эти преступления на территории колонии. Известно, что на момент возбуждения дела он должен был освободиться.
ИК-2 предназначена для содержания осужденных, которых впервые приговорили к наказанию в виде лишения свободы в колонии строгого режима.
Теги:приговор, заключенные, курганская область, em
Активисты направили 450 сообщений депутатам Госдумы с просьбой обратить внимание на дело «Нового величия»
Организаторы общественной кампании отнесли в приемную Государственной думы 450 сообщений от группы поддержки фигурантов дела «Нового величия». Активисты обратились к депутатам с просьбой взять под личный контроль дело.
«Основу дела составляет полицейская провокация и жестокие пытки, однако суд первой инстанции не принял эти факты во внимание при вынесении приговора. По нашему мнению, приговор по делу «Нового величия» жесток, несправедлив и нуждается в пересмотре», — заявили активисты Татьяна Колобакина, Дмитрий Заир-Бек и Алина Данилина в своем обращении.
25 ноября в Мосгорсуде пройдет апелляция по делу. Ранее Люблинский суд приговорил четверых фигурантов дела — Руслана Костыленкова, Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Павла Ребровского — к реальным срокам от 6 до 7 лет колонии. Другие фигуранты дела получили условные сроки.
Фигурантов дела «Нового величия» задержали накануне президентских выборов в 2018 году. Молодых людей обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Некоторые из них сообщали о пытках в ходе следствия.