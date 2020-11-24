В Курганской области заключенному добавили 3,5 года строгого режима и оштрафовали его на 100 тысяч рублей за угрозу надзирателю

Кетовский районный суд Курганской области приговорил осужденного Вячеслава Ефимова к 3,5 года колонии строгого режима за угрозу применения насилия в отношении сотрудника (ч. 2 ст. 321 УК РФ). Как следует из картотеки суда, мужчине также назначен штраф 100 тысяч рублей.

«Установлено, что в марте текущего года осужденный, действуя с целью дезорганизации и нарушения нормальной деятельности ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курганской области, высказывал угрозы применения насилия в адрес сотрудника колонии», — сообщается на сайте регионального СК.

В феврале другого заключенного ИК-2 обвинили в избиении инспектора отдела безопасности. Следствие также выдвинуло версию о мотивах дезорганизации деятельности учреждения.

Еще один арестант ИК-2 в этом году предстал перед судом по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205. 2 УК РФ). По версии органов, он совершил эти преступления на территории колонии. Известно, что на момент возбуждения дела он должен был освободиться.

ИК-2 предназначена для содержания осужденных, которых впервые приговорили к наказанию в виде лишения свободы в колонии строгого режима.