Активисты направили 450 сообщений депутатам Госдумы с просьбой обратить внимание на дело «Нового величия»

Организаторы общественной кампании отнесли в приемную Государственной думы 450 сообщений от группы поддержки фигурантов дела «Нового величия». Активисты обратились к депутатам с просьбой взять под личный контроль дело.

«Основу дела составляет полицейская провокация и жестокие пытки, однако суд первой инстанции не принял эти факты во внимание при вынесении приговора. По нашему мнению, приговор по делу «Нового величия» жесток, несправедлив и нуждается в пересмотре», — заявили активисты Татьяна Колобакина, Дмитрий Заир-Бек и Алина Данилина в своем обращении.

25 ноября в Мосгорсуде пройдет апелляция по делу. Ранее Люблинский суд приговорил четверых фигурантов дела — Руслана Костыленкова, Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Павла Ребровского — к реальным срокам от 6 до 7 лет колонии. Другие фигуранты дела получили условные сроки.

Фигурантов дела «Нового величия» задержали накануне президентских выборов в 2018 году. Молодых людей обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Некоторые из них сообщали о пытках в ходе следствия.