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Дорогие люди. У государства «нет денег» на их жизни. Документальный фильм «Новой»

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№ 129 от 23 ноября 2020

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Активисты направили 450 сообщений депутатам Госдумы с просьбой обратить внимание на дело «Нового величия»

Общество49

49
 

Организаторы общественной кампании отнесли в приемную Государственной думы 450 сообщений от группы поддержки фигурантов дела «Нового величия». Активисты обратились к депутатам с просьбой взять под личный контроль дело.

«Основу дела составляет полицейская провокация и жестокие пытки, однако суд первой инстанции не принял эти факты во внимание при вынесении приговора. По нашему мнению, приговор по делу «Нового величия» жесток, несправедлив и нуждается в пересмотре», — заявили активисты Татьяна Колобакина, Дмитрий Заир-Бек и Алина Данилина в своем обращении.

25 ноября в Мосгорсуде пройдет апелляция по делу. Ранее Люблинский суд приговорил четверых фигурантов дела — Руслана Костыленкова, Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Павла Ребровского — к реальным срокам от 6 до 7 лет колонии. Другие фигуранты дела получили условные сроки.

Фигурантов дела «Нового величия» задержали накануне президентских выборов в 2018 году. Молодых людей обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Некоторые из них сообщали о пытках в ходе следствия.

Теги:
sf, активисты, суды, новое величие

Присяжные оправдали жителя Кубани по делу об убийстве восьмилетней девочки

Общество349

349
 

В Краснодарском крае присяжные оправдали 63-летнего мужчину по делу об убийстве восьмилетней девочки. Об этом сообщает Краснодарский краевой суд. 

Ребенок пропал 20 июня 2016 года. В начале 2019-го на нескольких домах появились надписи, в которых говорилось о местонахождении останков девочки. Их нашли, после чего подозреваемого задержали.

В обвинительном заключении утверждалось, что девочка в день убийства несколько раз забегала во двор к мужчине и, пытаясь ее прогнать, он ударил ее несколько раз молотком по голове. Прокуратура рассказала, что после этого он вывез тело ребенка в поле и оставил там. 

Присяжные посчитали, что описанные в обвинительном заключении события не были доказаны. Теперь суд на основании их вердикта должен вынести приговор. 

Согласно статистике за прошлый год, присяжные в районных судах оправдали 153 человек и осудили 428. В областных судах 337 подсудимых коллегия присяжных признала виновными, 80 — оправдала.

Теги:
оправдательный приговор, присяжные, суды, em
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