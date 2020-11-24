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№ 129 от 23 ноября 2020Читать номер
Присяжные оправдали жителя Кубани по делу об убийстве восьмилетней девочки
В Краснодарском крае присяжные оправдали 63-летнего мужчину по делу об убийстве восьмилетней девочки. Об этом сообщает Краснодарский краевой суд.
Ребенок пропал 20 июня 2016 года. В начале 2019-го на нескольких домах появились надписи, в которых говорилось о местонахождении останков девочки. Их нашли, после чего подозреваемого задержали.
В обвинительном заключении утверждалось, что девочка в день убийства несколько раз забегала во двор к мужчине и, пытаясь ее прогнать, он ударил ее несколько раз молотком по голове. Прокуратура рассказала, что после этого он вывез тело ребенка в поле и оставил там.
Присяжные посчитали, что описанные в обвинительном заключении события не были доказаны. Теперь суд на основании их вердикта должен вынести приговор.
Согласно статистике за прошлый год, присяжные в районных судах оправдали 153 человек и осудили 428. В областных судах 337 подсудимых коллегия присяжных признала виновными, 80 — оправдала.
Теги:оправдательный приговор, присяжные, суды, em
Credit Suisse назвал рубль «главным разочарованием года»
По итогам года рубль оказался в числе самых слабых валют среди аналогичных, передает РБК со ссылкой на экспертов банка Credit Suisse.
В частности, курс рубля по отношению к доллару с начала 2020 года снизился почти на 19%. Среди причин эксперты называют отток капитала и изменение структуры сбережений, а именно перераспределение спроса в пользу вложений в иностранные акции и еврооблигации.
Кроме того, на ослабление рубля значительно повлиял геополитический фактор: выборы в Беларуси, отравление Навального, результаты выборов в США и конфликт в Нагорном Карабахе.
При этом эксперты считают, что у российской валюты есть потенциал роста до 70-72 рублей к концу года, так как большинство факторов, повлиявших на его ослабление, являются временными.