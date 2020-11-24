Присяжные оправдали жителя Кубани по делу об убийстве восьмилетней девочки

В Краснодарском крае присяжные оправдали 63-летнего мужчину по делу об убийстве восьмилетней девочки. Об этом сообщает Краснодарский краевой суд.

Ребенок пропал 20 июня 2016 года. В начале 2019-го на нескольких домах появились надписи, в которых говорилось о местонахождении останков девочки. Их нашли, после чего подозреваемого задержали.

В обвинительном заключении утверждалось, что девочка в день убийства несколько раз забегала во двор к мужчине и, пытаясь ее прогнать, он ударил ее несколько раз молотком по голове. Прокуратура рассказала, что после этого он вывез тело ребенка в поле и оставил там.

Присяжные посчитали, что описанные в обвинительном заключении события не были доказаны. Теперь суд на основании их вердикта должен вынести приговор.

Согласно статистике за прошлый год, присяжные в районных судах оправдали 153 человек и осудили 428. В областных судах 337 подсудимых коллегия присяжных признала виновными, 80 — оправдала.