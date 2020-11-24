Материалы
Рубрики
Темы
- Антология хабаровского протеста10 материалов
- Важные тексты недели4 материала
- Гонка вакцин от COVID: кто спасет мир? И когда?11 материалов
Свежий выпуск
№ 129 от 23 ноября 2020Читать номер
Credit Suisse назвал рубль «главным разочарованием года»
По итогам года рубль оказался в числе самых слабых валют среди аналогичных, передает РБК со ссылкой на экспертов банка Credit Suisse.
В частности, курс рубля по отношению к доллару с начала 2020 года снизился почти на 19%. Среди причин эксперты называют отток капитала и изменение структуры сбережений, а именно перераспределение спроса в пользу вложений в иностранные акции и еврооблигации.
Кроме того, на ослабление рубля значительно повлиял геополитический фактор: выборы в Беларуси, отравление Навального, результаты выборов в США и конфликт в Нагорном Карабахе.
При этом эксперты считают, что у российской валюты есть потенциал роста до 70-72 рублей к концу года, так как большинство факторов, повлиявших на его ослабление, являются временными.
Теги:sf, банк, курс рубля
Сотрудники алтайского благотворительного фонда помощи людям с зависимостями стали фигурантами дела о незаконном лишении свободы пациентов
Трое руководителей и двое сотрудников алтайского благотворительного фонда «Ключ в жизнь», который занимается лечением алкогольной и наркотической зависимости, стали фигурантами дела о незаконном лишении свободы и похищении людей группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 127 и п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК). Об этом сообщает управление СК по Алтайскому краю.
Следствие считает, что с 2014 года, после создания фонда, трое мужчин заключали договоры с родственниками будущих постояльцев, обещая помощь специалистов и комфортное размещение. Однако после попадания в учреждение пациенты удерживались в помещении, к ним применяяось физическое и психологическое насилие.
Всех фигурантов дела задержали. Четверых из них заключили под стражу, одного — под домашний арест.
Согласно информации на сайте, фонд зарегистрирован в Барнауле, по данным «Яндекс.Карт», центр находится в поселке Ключи Топчихинского района. У фонда есть филиалы в Тюмени и Нижневартовске. На сайте также говорится, что специалисты «предлагают высокопрофессиональную наркологическую помощь любому человеку, который столкнулся на жизненном пути с одной из форм зависимого поведения: алкоголизм или наркомания».