Credit Suisse назвал рубль «главным разочарованием года»

По итогам года рубль оказался в числе самых слабых валют среди аналогичных, передает РБК со ссылкой на экспертов банка Credit Suisse.

В частности, курс рубля по отношению к доллару с начала 2020 года снизился почти на 19%. Среди причин эксперты называют отток капитала и изменение структуры сбережений, а именно перераспределение спроса в пользу вложений в иностранные акции и еврооблигации.

Кроме того, на ослабление рубля значительно повлиял геополитический фактор: выборы в Беларуси, отравление Навального, результаты выборов в США и конфликт в Нагорном Карабахе.

При этом эксперты считают, что у российской валюты есть потенциал роста до 70-72 рублей к концу года, так как большинство факторов, повлиявших на его ослабление, являются временными.