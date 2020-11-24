Сотрудники алтайского благотворительного фонда помощи людям с зависимостями стали фигурантами дела о незаконном лишении свободы пациентов

Трое руководителей и двое сотрудников алтайского благотворительного фонда «Ключ в жизнь», который занимается лечением алкогольной и наркотической зависимости, стали фигурантами дела о незаконном лишении свободы и похищении людей группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 127 и п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК). Об этом сообщает управление СК по Алтайскому краю.

Следствие считает, что с 2014 года, после создания фонда, трое мужчин заключали договоры с родственниками будущих постояльцев, обещая помощь специалистов и комфортное размещение. Однако после попадания в учреждение пациенты удерживались в помещении, к ним применяяось физическое и психологическое насилие.

Всех фигурантов дела задержали. Четверых из них заключили под стражу, одного — под домашний арест.

Согласно информации на сайте, фонд зарегистрирован в Барнауле, по данным «Яндекс.Карт», центр находится в поселке Ключи Топчихинского района. У фонда есть филиалы в Тюмени и Нижневартовске. На сайте также говорится, что специалисты «предлагают высокопрофессиональную наркологическую помощь любому человеку, который столкнулся на жизненном пути с одной из форм зависимого поведения: алкоголизм или наркомания».