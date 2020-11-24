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№ 129 от 23 ноября 2020

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Сотрудники алтайского благотворительного фонда помощи людям с зависимостями стали фигурантами дела о незаконном лишении свободы пациентов

Общество22

22
 

Трое руководителей и двое сотрудников алтайского благотворительного фонда «Ключ в жизнь», который занимается лечением алкогольной и наркотической зависимости, стали фигурантами дела о незаконном лишении свободы и похищении людей группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 127 и п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК). Об этом сообщает управление СК по Алтайскому краю.

Следствие считает, что с 2014 года, после создания фонда, трое мужчин заключали договоры с родственниками будущих постояльцев, обещая помощь специалистов и комфортное размещение. Однако после попадания в учреждение пациенты удерживались в помещении, к ним применяяось физическое и психологическое насилие. 

Всех фигурантов дела задержали. Четверых из них заключили под стражу, одного — под домашний арест. 

Согласно информации на сайте, фонд зарегистрирован в Барнауле, по данным «Яндекс.Карт», центр находится в поселке Ключи Топчихинского района. У фонда есть филиалы в Тюмени и Нижневартовске. На сайте также говорится, что специалисты «предлагают высокопрофессиональную наркологическую помощь любому человеку, который столкнулся на жизненном пути с одной из форм зависимого поведения: алкоголизм или наркомания». 

Теги:
фонды, алтайский край, em

Захвативший заложников в Колпино мужчина отпустил детей и сдался полиции

Общество1 024

1 024
 

Мужчина, захвативший в заложники шестерых детей в жилом доме в Колпино (Санкт-Петербург), добровольно сдался полиции, сообщает корреспондент «Новой газеты» с места событий.

По данным РИА Новости, освобожденных детей направляют в больницу.

обновлено

17:37 После освобождения заложников главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»), сообщила представитель ведомства в эфире телеканала «Санкт-Петербург»

Днем во вторник стало известно, что житель Колпино взял шестерых детей в возрасте от 3 до 15 лет в заложники  на Пролетарской улице и угрожал их убить. На месте работали спецназ и полиция.

Преступник большую часть жизни проработал охранником. «Фонтанка» предполагает, что у него может быть огнестрельное оружие. По данным РИА Новости, мужчина, взявший детей в заложники, состоял на учете в психдиспансере, у семьи в последнее время были проблемы с деньгами. 

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Теги:
kn, заложники, Санкт-Петербург, чп
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