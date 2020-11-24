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№ 129 от 23 ноября 2020Читать номер
Сотрудники алтайского благотворительного фонда помощи людям с зависимостями стали фигурантами дела о незаконном лишении свободы пациентов
Трое руководителей и двое сотрудников алтайского благотворительного фонда «Ключ в жизнь», который занимается лечением алкогольной и наркотической зависимости, стали фигурантами дела о незаконном лишении свободы и похищении людей группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 127 и п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК). Об этом сообщает управление СК по Алтайскому краю.
Следствие считает, что с 2014 года, после создания фонда, трое мужчин заключали договоры с родственниками будущих постояльцев, обещая помощь специалистов и комфортное размещение. Однако после попадания в учреждение пациенты удерживались в помещении, к ним применяяось физическое и психологическое насилие.
Всех фигурантов дела задержали. Четверых из них заключили под стражу, одного — под домашний арест.
Согласно информации на сайте, фонд зарегистрирован в Барнауле, по данным «Яндекс.Карт», центр находится в поселке Ключи Топчихинского района. У фонда есть филиалы в Тюмени и Нижневартовске. На сайте также говорится, что специалисты «предлагают высокопрофессиональную наркологическую помощь любому человеку, который столкнулся на жизненном пути с одной из форм зависимого поведения: алкоголизм или наркомания».
Теги:фонды, алтайский край, em
Захвативший заложников в Колпино мужчина отпустил детей и сдался полиции
«Новая газета»редакция
Мужчина, захвативший в заложники шестерых детей в жилом доме в Колпино (Санкт-Петербург), добровольно сдался полиции, сообщает корреспондент «Новой газеты» с места событий.
По данным РИА Новости, освобожденных детей направляют в больницу.
обновлено
17:37 После освобождения заложников главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»), сообщила представитель ведомства в эфире телеканала «Санкт-Петербург»
Днем во вторник стало известно, что житель Колпино взял шестерых детей в возрасте от 3 до 15 лет в заложники на Пролетарской улице и угрожал их убить. На месте работали спецназ и полиция.
Преступник большую часть жизни проработал охранником. «Фонтанка» предполагает, что у него может быть огнестрельное оружие. По данным РИА Новости, мужчина, взявший детей в заложники, состоял на учете в психдиспансере, у семьи в последнее время были проблемы с деньгами.
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