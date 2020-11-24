Захвативший заложников в Колпино мужчина отпустил детей и сдался полиции

Мужчина, захвативший в заложники шестерых детей в жилом доме в Колпино (Санкт-Петербург), добровольно сдался полиции, сообщает корреспондент «Новой газеты» с места событий.

По данным РИА Новости, освобожденных детей направляют в больницу.

обновлено 17:37 После освобождения заложников главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»), сообщила представитель ведомства в эфире телеканала «Санкт-Петербург»

Днем во вторник стало известно, что житель Колпино взял шестерых детей в возрасте от 3 до 15 лет в заложники на Пролетарской улице и угрожал их убить. На месте работали спецназ и полиция.

Преступник большую часть жизни проработал охранником. «Фонтанка» предполагает, что у него может быть огнестрельное оружие. По данным РИА Новости, мужчина, взявший детей в заложники, состоял на учете в психдиспансере, у семьи в последнее время были проблемы с деньгами.