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№ 129 от 23 ноября 2020

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Захвативший заложников в Колпино мужчина отпустил детей и сдался полиции

Общество991

991
 

Мужчина, захвативший в заложники шестерых детей в жилом доме в Колпино (Санкт-Петербург), добровольно сдался полиции, сообщает корреспондент «Новой газеты» с места событий.

По данным РИА Новости, освобожденных детей направляют в больницу.

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17:37 После освобождения заложников главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»), сообщила представитель ведомства в эфире телеканала «Санкт-Петербург»

Днем во вторник стало известно, что житель Колпино взял шестерых детей в возрасте от 3 до 15 лет в заложники  на Пролетарской улице и угрожал их убить. На месте работали спецназ и полиция.

Преступник большую часть жизни проработал охранником. «Фонтанка» предполагает, что у него может быть огнестрельное оружие. По данным РИА Новости, мужчина, взявший детей в заложники, состоял на учете в психдиспансере, у семьи в последнее время были проблемы с деньгами. 

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Теги:
kn, заложники, Санкт-Петербург, чп
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