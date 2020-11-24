Историку Дмитриеву продлили арест на три месяца

Петрозаводский городской суд продлил срок содержания под стражей главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву, обвиняемому в «развратных действиях», до 27 февраля 2021 года. Об этом сообщается на сайте «Мемориала».

Как отметили в организации, следующее заседание назначили на 17 декабря 2020 года.

Это уже третье судебное разбирательство по делу Дмитриева. До этого суд уже два раза признавал историка невиновным в «изготовлении детской порнографии» и «совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней приемной дочери».

Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев ранее заявил, что дело главы регионального «Мемориала» Юрия Дмитриева вернули на новое рассмотрение из-за показаний свидетелей, которые, по его словам, видели, как историк смотрел порно на своем компьютере. По словам Сараева, этот факт может рассматриваться судом как мотив по статье об использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов (ст. 242.2 УК).

В «Мемориале» заявляют, что дело Дмитриева полностью сфабриковано, а его преследование мотивировано политически. Сам Дмитриев свою вину также не признает.

Суд изначально приговорил Дмитриева к 3,5 годам лишения свободы: с учетом отбытого в СИЗО срока он должен был освободиться в ноябре этого года. Тогда историка признали виновным по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери, а по статье о развратных действиях — оправдали.

Однако Верховный суд Карелии ужесточил наказание Дмитриеву по обвинению в насильственных действиях сексуального характера и изменил срок с 3,5 лет до 13 лет колонии. 10 ноября Дмитриев, который отбывает наказание в СИЗО-1 Петрозаводска, подал кассационную жалобу на приговор.