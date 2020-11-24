Правительство включило препарат «Спинраза» для больных СМА в перечень жизненно необходимых лекарств 

Правительство России внесло нусинерсен («Спинразу») в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Об этом говорится в распоряжении премьера Михаила Мишустина.

«Спинраза» — единственный препарат для лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией, зарегистрированный в России. Распоряжение правительства вступит в силу с 1 января следующего года.

Директор благотворительного фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко в разговоре с «Новой газетой» отметила, что финальное решение правительства ожидалось 3,5 месяца. Минздрав в начале августа рекомендовал включить в перечень жизненно необходимых лекарств. Однако Федеральная антимонопольная служба предлагала отложить это, объяснив свою позицию высокой стоимостью препарата.

Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что со следующего года лечение детей со СМА будет финансироваться из фонда, созданного путем повышения НДФЛ до 15% для людей, чей доход превышает 5 млн рублей в год. Президент Владимир Путин уже подписал соответствующий закон.

«В контексте федерального финансирования — это один канал, федеральные деньги будут тратиться [на закупку лекарств]. Здесь у нас пока недостаточно вводных, чтобы понимать, какое значение имеет включение препарата в перечень ЖНВЛП, помимо фиксации цены, потому что нам неизвестны механизмы», — объяснила Германенко.

Сейчас закупка «Спинразы» возлагается на регионы (согласно 890-му постановлению правительства). Однако из-за цены лекарства (одна его инъекция стоит около 8 миллионов рублей) местные чиновники в большинстве случаев отказываются его закупать, ссылаясь на недостаток бюджетных средств.

«В контексте текущей нормативно-правовой ситуации включение препарата в перечень ЖНВЛП — это огромный шаг вперед, потому что это обеспечивает большую доступность. Это не обеспечивает доступность целиком, но это обеспечивает большую доступность пациентам по сравнению с текущей ситуацией», — отметила Германенко.

Она также назвала три причины повышения доступности «Спинразы» в связи с включением препарата в перечень: нивелирование самой частой причины отказа в его закупке и назначении, его внесение в территориальные программы регионов и регулирование цены. По словам Германенко, стоимость закупки «Спинразы» снизится на 25%, это озвучивалось еще до предложения минздрава о включении препарата в перечень.

Существуют и другие лекарства, в частности – «Золгенсма». Этот препарат в России пока не зарегистрировали. «Золгенсма» — самое дорогое лекарство в мире — она стоит больше 2,1 миллиона долларов, но пациенту нужна одна инъекция, в отличие от «Спинразы», которую необходимо вводить несколько раз. Документы на регистрацию «Золгенсмы» в июле подала фармацевтическая компания «Новартис».