Прокуратура: власти Камчатки не приняли необходимые меры для предотвращения загрязнения Авачинской бухты

Прокуратура Камчатки пришла к выводу, что региональные власти первоначально не приняли все необходимые меры для определения источника и предотвращения дальнейшего загрязнения во время экологической катастрофы, которая началась в в Авачинской бухте. Об этом говорится в ответе ведомства, полученном «Гринписом».

«Объем и характер принятых уполномоченным региональным органом государственной власти первоначальных мероприятий не соответствовали актуальным обстоятельствам, не обеспечили оперативное определение вида и источника загрязняющих веществ, что не позволило своевременно организовать работу по установлению природы загрязнения, предотвращению дальнейшего экологического вреда», — сказано в документе.

Как возможный источник загрязнения рассматривались сброс сточных вод Камчатского водоканала и утечка с Козельского полигона ядохимикатов и пестицидов. Проверка показала нарушение водоканалом требований к сбросу сточных вод и то, что очистными сооружениями оборудовано менее трети выпусков. Также ведомство заявило, что минприроды Камчатки приняло недостаточные меры для выполнения природоохранного законодательства.

В связи с результатами проверок прокуратура сообщила председателю правительства края о необходимости дополнительных мер по устранению нарушений водоканалом, а к решению проблем с Козельским полигоном подключили военную прокуратуру Тихоокеанского флота.

При этом ведомство напомнило, что, согласно версии ученых, причиной экологической катастрофы стало природное загрязнение. В частности, в РАН ранее говорили, что морские организмы могли погибнуть из-за токсинов, выделяемых особым родом микроводорослей во время цветения.

Катастрофа на Камчатке произошла в начале октября. Местные жители сообщили о массовой гибели морских животных в Авачинской бухте. Трупы мертвых морских животных нашли и в других местах на Камчатке.

«Гринпис» отмечал, что первые результаты проб воды и биоматериалов показали наличие компонентов нефтяных фракций, жирных кислот и эфиров, хлорсодержащих и других соединений. Следов ракетного топлива обнаружено не было.