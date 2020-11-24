КГБ предъявил обвинения экс-кандидату в президенты Беларуси Бабарико. Он не признает вину

Комитет госбезопасности Беларуси объявил о завершении предварительного расследования уголовного дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка, сообщается на сайте ведомства.

Кандидата на президентских выборах Виктора Бабарико, который больше 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, обвинили в получении взяток организованной группой в особо крупном размере (ч. 3 ст. 430 УК), «а также в легализации («отмывании») средств, полученных преступным путем в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 235 УК).

Также обвинения в получении взяток предъявили заместителям председателя правления Белгазпромбанка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, бывшему первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и экс-заместителю председателя правления Сергею Добролету.

Вину признали все фигуранты дела, кроме Бабарико, отмечается в сообщении.

12 июня в Белгазпромбанке проходили обыски, после чего были задержаны члены его инициативной группы из бывших и действующих сотрудников банка, а также соратники.

Конкурента Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Виктора Бабарико вместе с сыном Эдуардом, возглавляющим его штаб, задержали и доставили на допрос в рамках дела Белгазпромбанка о махинациях.

По версии КГК, на базе Белгазпромбанка действовала преступная группа, выводившая деньги за границу. 15 июня в банке ввели временную администрацию.