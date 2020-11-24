В Челябинске возбудили дело о поджоге машины журналистки Znak.com

Челябинская полиция возбудила уголовное дело из-за поджога автомобиля журналистки Znak.com Марины Малковой, а также повреждения еще двух стоявших рядом машин. Об этом пишет само издание.

Дело возбуждено по статье о поджоге (ч. 2 ст. 167 УК). Потерпевшими по нему признаны три человека — Малкова и хозяева двух машин, стоявших рядом с ее автомобилем.

Старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева сказала изданию, что ведомство контролирует ход расследования дела. По данным Znak.com, губернатор Челябинской области Алексей Текслер поговорил с главой управления МВД по региону Андреем Сергеевым и попросил его тщательно разобраться в поджоге машины Малковой.

Неизвестные подожгли автомобиль журналистки в ночь на 24 ноября. Около 23:40 по местному времени она услышала громкий хлопок. Очевидцы рассказали, что возгорание началось под машиной. Редакция Znak.com не исключает, что поджог может быть связан с профессиональной деятельностью Малковой.