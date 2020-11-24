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№ 129 от 23 ноября 2020

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В Челябинске возбудили дело о поджоге машины журналистки Znak.com

Общество2

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Челябинская полиция возбудила уголовное дело из-за поджога автомобиля журналистки Znak.com Марины Малковой, а также повреждения еще двух стоявших рядом машин. Об этом пишет само издание.

Дело возбуждено по статье о поджоге (ч. 2 ст. 167 УК). Потерпевшими по нему признаны три человека — Малкова и хозяева двух машин, стоявших рядом с ее автомобилем.

Старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева сказала изданию, что ведомство контролирует ход расследования дела. По данным Znak.com, губернатор Челябинской области Алексей Текслер поговорил с главой управления МВД по региону Андреем Сергеевым и попросил его тщательно разобраться в поджоге машины Малковой.

Неизвестные подожгли автомобиль журналистки в ночь на 24 ноября. Около 23:40 по местному времени она услышала громкий хлопок. Очевидцы рассказали, что возгорание началось под машиной. Редакция Znak.com не исключает, что поджог может быть связан с профессиональной деятельностью Малковой.

Теги:
уголовное дело, поджоги, челябинск, журналисты, em

Прокуратура запросила 17 лет колонии для экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова 

Общество212

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Гособвинение попросило приговорить бывшего главу республики Марий Эл Леонида Маркелова к 17 годам колонии по делу о взятке и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката.

Других фигурантов дела о коррупции —экс-министра сельского хозяйства Марий Эл Ираиду Долгушеву и гендиректора коммерческой структуры Наталью Кожанову — прокуратура попросила приговорить к десяти и 4,5 годам лишения свободы.

Под арестом бывший глава республики находится с 2017 года, когда его задержали по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК). По данным следствия, Маркелов через Кожанову получил от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Криваша более 235 миллионов рублей. Взамен экс-губернатор обещал покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

После этого на Маркелова завели еще несколько уголовных дел, в том числе — о незаконном хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК) и злоупотреблении должностными полномочиями(ч. 2 ст. 285 УК). По версии правоохранителей, бывший чиновник незаконно перечислял зарплату сотрудникам своей администрации.

Теги:
sn, прокуратура, маркелов, марий эл
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