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№ 129 от 23 ноября 2020

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Прокуратура запросила 17 лет колонии для экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова 

Общество13

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Гособвинение попросило приговорить бывшего главу республики Марий Эл Леонида Маркелова к 17 годам колонии по делу о взятке и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката.

Других фигурантов дела о коррупции —экс-министра сельского хозяйства Марий Эл Ираиду Долгушеву и гендиректора коммерческой структуры Наталью Кожанову — прокуратура попросила приговорить к десяти и 4,5 годам лишения свободы.

Под арестом бывший глава республики находится с 2017 года, когда его задержали по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК). По данным следствия, Маркелов через Кожанову получил от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Криваша более 235 миллионов рублей. Взамен экс-губернатор обещал покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

После этого на Маркелова завели еще несколько уголовных дел, в том числе — о незаконном хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК) и злоупотреблении должностными полномочиями(ч. 2 ст. 285 УК). По версии правоохранителей, бывший чиновник незаконно перечислял зарплату сотрудникам своей администрации.

Теги:
sn, прокуратура, маркелов, марий эл

Активиста Павла Крисевича отчислят из РУДН за акцию у здания ФСБ в образе Христа

Общество273

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Дисциплинарная комиссия Российского университета дружбы народов проголосовала за отчисление активиста Павла Крисевича после акции «в поддержку политзаключенных» в образе Иисуса Христа, которую он устроил у здания ФСБ в Москве. Об этом Крисевич сообщил в твиттере. 

«За отчисление проголосовал студсовет и дисциплинарная комиссия, документы подают управлению университета. Ректор вынесет вердикт», — рассказал Крисевич «МБХ медиа». 

Он также отметил, что комиссия приводила такие доводы в пользу решения об отчислении, как «не отражает в себе образа студента», «оскорбляет чувства», «борется с властью».

5 ноября Павла Крисевича задержали у здания ФСБ за акцию «в поддержку политзаключенных», во время которой его подвесили на крест в образе Иисуса Христа, облили специальным веществом и «подожгли», бросая в огонь тома уголовных дел. На следующий день активиста арестовали на 15 суток, признав его виновным в неповиновении полиции (статья 19.3 КоАП). 

Теги:
sf, отчисление, акции протеста, фсб
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