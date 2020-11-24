Прокуратура запросила 17 лет колонии для экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова 

Гособвинение попросило приговорить бывшего главу республики Марий Эл Леонида Маркелова к 17 годам колонии по делу о взятке и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката.

Других фигурантов дела о коррупции —экс-министра сельского хозяйства Марий Эл Ираиду Долгушеву и гендиректора коммерческой структуры Наталью Кожанову — прокуратура попросила приговорить к десяти и 4,5 годам лишения свободы.

Под арестом бывший глава республики находится с 2017 года, когда его задержали по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК). По данным следствия, Маркелов через Кожанову получил от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Криваша более 235 миллионов рублей. Взамен экс-губернатор обещал покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

После этого на Маркелова завели еще несколько уголовных дел, в том числе — о незаконном хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК) и злоупотреблении должностными полномочиями(ч. 2 ст. 285 УК). По версии правоохранителей, бывший чиновник незаконно перечислял зарплату сотрудникам своей администрации.