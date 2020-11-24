Материалы
Рубрики
Темы
- Антология хабаровского протеста10 материалов
- Важные тексты недели4 материала
- Гонка вакцин от COVID: кто спасет мир? И когда?11 материалов
Свежий выпуск
№ 129 от 23 ноября 2020Читать номер
Прокуратура запросила 17 лет колонии для экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова
Гособвинение попросило приговорить бывшего главу республики Марий Эл Леонида Маркелова к 17 годам колонии по делу о взятке и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката.
Других фигурантов дела о коррупции —экс-министра сельского хозяйства Марий Эл Ираиду Долгушеву и гендиректора коммерческой структуры Наталью Кожанову — прокуратура попросила приговорить к десяти и 4,5 годам лишения свободы.
Под арестом бывший глава республики находится с 2017 года, когда его задержали по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК). По данным следствия, Маркелов через Кожанову получил от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Криваша более 235 миллионов рублей. Взамен экс-губернатор обещал покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.
После этого на Маркелова завели еще несколько уголовных дел, в том числе — о незаконном хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК) и злоупотреблении должностными полномочиями(ч. 2 ст. 285 УК). По версии правоохранителей, бывший чиновник незаконно перечислял зарплату сотрудникам своей администрации.
Теги:sn, прокуратура, маркелов, марий эл
Активиста Павла Крисевича отчислят из РУДН за акцию у здания ФСБ в образе Христа
Дисциплинарная комиссия Российского университета дружбы народов проголосовала за отчисление активиста Павла Крисевича после акции «в поддержку политзаключенных» в образе Иисуса Христа, которую он устроил у здания ФСБ в Москве. Об этом Крисевич сообщил в твиттере.
«За отчисление проголосовал студсовет и дисциплинарная комиссия, документы подают управлению университета. Ректор вынесет вердикт», — рассказал Крисевич «МБХ медиа».
Он также отметил, что комиссия приводила такие доводы в пользу решения об отчислении, как «не отражает в себе образа студента», «оскорбляет чувства», «борется с властью».
5 ноября Павла Крисевича задержали у здания ФСБ за акцию «в поддержку политзаключенных», во время которой его подвесили на крест в образе Иисуса Христа, облили специальным веществом и «подожгли», бросая в огонь тома уголовных дел. На следующий день активиста арестовали на 15 суток, признав его виновным в неповиновении полиции (статья 19.3 КоАП).