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№ 129 от 23 ноября 2020

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Активиста Павла Крисевича отчислят из РУДН за акцию у здания ФСБ в образе Христа

Общество44

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Дисциплинарная комиссия Российского университета дружбы народов проголосовала за отчисление активиста Павла Крисевича после акции «в поддержку политзаключенных» в образе Иисуса Христа, которую он устроил у здания ФСБ в Москве. Об этом Крисевич сообщил в твиттере. 

«За отчисление проголосовал студсовет и дисциплинарная комиссия, документы подают управлению университета. Ректор вынесет вердикт», — рассказал Крисевич «МБХ медиа». 

Он также отметил, что комиссия приводила такие доводы в пользу решения об отчислении, как «не отражает в себе образа студента», «оскорбляет чувства», «борется с властью».

5 ноября Павла Крисевича задержали у здания ФСБ за акцию «в поддержку политзаключенных», во время которой его подвесили на крест в образе Иисуса Христа, облили специальным веществом и «подожгли», бросая в огонь тома уголовных дел. На следующий день активиста арестовали на 15 суток, признав его виновным в неповиновении полиции (статья 19.3 КоАП). 

Теги:
sf, отчисление, акции протеста, фсб

«Фонтанка»: житель Колпино взял в заложники шестерых детей и угрожает их убить

Общество1 343

1 343
 

В Санкт-Петербурге мужчина взял шестерых детей в заложники и угрожает их убить. Об этом сообщает «Фонтанка». 

Злоумышленник заперся у себя дома на Пролетарской улице в Колпино (муниципальное образование в составе Санкт-Петербурга). На месте работают спецназ и полиция; силовики ведут переговоры. Что конкретно требует мужчина, пока неизвестно.

«Ситуация пока не ясна, сотрудники разбираются на месте», — сообщили «Новой» в дежурной части отделения МВД по Колпинскому району Санкт-Петербурга. 

По данным издания, предполагаемый преступник большую часть своей жизни проработал охранником. «Фонтанка» предполагает, что у него может быть огнестрельное оружие. В свою очередь РИА Новости со ссылкой на источник утверждает, что полицию вызвала жена злоумышленника, после того, как не смогла попасть домой и услышала, что за дверью плачут дети.

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Теги:
sn, заложники, полиция, Санкт-Петербург
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