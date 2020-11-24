Активиста Павла Крисевича отчислят из РУДН за акцию у здания ФСБ в образе Христа

Дисциплинарная комиссия Российского университета дружбы народов проголосовала за отчисление активиста Павла Крисевича после акции «в поддержку политзаключенных» в образе Иисуса Христа, которую он устроил у здания ФСБ в Москве. Об этом Крисевич сообщил в твиттере.

«За отчисление проголосовал студсовет и дисциплинарная комиссия, документы подают управлению университета. Ректор вынесет вердикт», — рассказал Крисевич «МБХ медиа».

Он также отметил, что комиссия приводила такие доводы в пользу решения об отчислении, как «не отражает в себе образа студента», «оскорбляет чувства», «борется с властью».

5 ноября Павла Крисевича задержали у здания ФСБ за акцию «в поддержку политзаключенных», во время которой его подвесили на крест в образе Иисуса Христа, облили специальным веществом и «подожгли», бросая в огонь тома уголовных дел. На следующий день активиста арестовали на 15 суток, признав его виновным в неповиновении полиции (статья 19.3 КоАП).