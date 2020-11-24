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№ 129 от 23 ноября 2020

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«Фонтанка»: житель Колпино взял в заложники шестерых детей и угрожает их убить

Общество2 081

2 081
 

В Санкт-Петербурге мужчина взял шестерых детей в заложники и угрожает их убить. Об этом сообщает «Фонтанка». 

Злоумышленник заперся у себя дома на Пролетарской улице в Колпино (муниципальное образование в составе Санкт-Петербурга). На месте работают спецназ и полиция; силовики ведут переговоры. Что конкретно требует мужчина, пока неизвестно.

«Ситуация пока не ясна, сотрудники разбираются на месте», — сообщили «Новой» в дежурной части отделения МВД по Колпинскому району Санкт-Петербурга. 

По данным издания, предполагаемый преступник большую часть своей жизни проработал охранником. «Фонтанка» предполагает, что у него может быть огнестрельное оружие. В свою очередь РИА Новости со ссылкой на источник утверждает, что полицию вызвала жена злоумышленника, после того, как не смогла попасть домой и услышала, что за дверью плачут дети, которым от 3 до 15 лет. По данным агентства, мужчина, взявший детей в заложники, состоял на учете в психдиспансере, у семьи в последнее время были проблемы с деньгами. 

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Теги:
sn, заложники, полиция, Санкт-Петербург
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