РФПИ: эффективность российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» составила 95% на 42-й день после введения первой дозы

Второй промежуточный анализ данных клинических испытаний вакцины «Спутник V» показал, что эффективность препарата превышает 95% на 42-й день после первого введения препарата при условия получения пациентом второй дозы. Об этом сообщается на сайте Центра Гамалеи, который разрабатывает вакцину и информирует о последних данных исследования.

«Предварительные данные о добровольцах на 42-й день после первой дозы (эквивалент 21-го дня после второй дозы), когда у них уже сформировался стабильный иммунный ответ, указывают на эффективность вакцины выше 95%», — уверяют производители вакцины.

При этом эффективность вакцины составила 91,4% на основании анализа данных, полученных через 28 дней после введения первой дозы препарата.

Одна доза российской вакцины, по словам разработчиков, будет стоить менее 10 долларов для международных рынков, для граждан России вакцинация будет бесплатной. Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса, которую разрабатывают американская компания Pfizer и немецкая BioNTech, будет стоить 15,5 евро за дозу.

В рамках исследования не было выявлено никаких неожиданных нежелательных явлений, заявили разработчики вакцины. «У некоторых из вакцинированных были краткосрочные незначительные побочные эффекты, такие как боль в месте инъекции и симптомы гриппа, включая лихорадку, слабость, утомляемость и головную боль», — уверили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Сообщается, что сейчас в двойном слепом рандомизированном плацебо-контролируемом клиническом пострегистрационном исследовании вакцины в России принимают участие 40 тыс. добровольцев, из которых более 22 тыс. были вакцинированы первой дозой и более 19 тыс. — первой и второй дозами. Клинические испытания третьей фазы продолжаются в Беларуси, ОАЭ, Венесуэле и других странах.

Ранее РФПИ сообщал, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 92%.

«Спутник V», созданная центром им. Гамалеи и Минобороны, стала первой российской вакциной от COVID-19. Исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию препарата, но 8 сентября вакцину уже запустили в гражданский оборот. Второй зарегистрированной вакциной стала «ЭпиВакКорона», созданная центром «Вектор».

Накануне стала известна средняя эффективность вакцины, которую разрабатывают британская компания AstraZeneca и Оксфордский университет, — она составила 70%. Вакцины от COVID-19 разрабатывают также Moderna и BioNTech совместно с Pfizer. Компания Pfizer 18 ноября заявила о повышении эффективности своей вакцины от COVID-19 до 95% — это случилось после того, как вакцина от коронавируса, произведенная компанией Moderna, показала 94,5% эффективности в ходе третьей фазы испытаний.