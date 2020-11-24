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№ 129 от 23 ноября 2020

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«Воскрешение Силы Культа Люцифера»: на Алтае обвиняемого в поджоге православной часовни отправили на принудительное лечение

Общество2

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Усть-Коксинский районный суд Алтая отправил на принудительное лечение мужчину, который обвиняется в поджоге часовни Архангела Михаила у подножия горы Белуха у озера Аккем. На сообщение прокуратуры республики обратила внимание «Медиазона».

Часовная сгорела ночью 13 июня, ущерб от поджога оценили в 1,9 млн рублей. О задержании подозреваемого в поджоге МВД сообщило только через две недели: по словам ведомства, это был «гражданин одного из государств ближнего зарубежья», его видели на месте за несколько дней до инцидента. В карточке дела, которую нашла «Медиазона», имя подозреваемого скрыли, прокуратура привела только начальную букву его фамилии — «Т.».

 

Однако местные СМИ писали, что задержанный — шаман Сергей Тузовский: он несколько лет назад переехал на Алтай из Новосибирска и работал проводником. На своей странице «ВКонтакте», которая сейчас скрыта, он, по информации местного издания «В Горном», писал о «воскрешении Силы Культа Люцифера».

Часовня Архангела Михаила была построена на высоте более 2 тыс. метров в 2006 году в память о погибших в Горном Алтае спасателях. Она была самым высокогорным православным сооружением в стране. 

Теги:
ng, поджоги, алтай
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