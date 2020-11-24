СК задержал руководителей центра «Свидетелей Иеговы». Обыски проходят как минимум в 20 регионах России

Сотрудники Следственного комитета России задержали руководителей центра «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщает сам СК.

Уголовное дело возбудили «из-за возобновления работы управленческого центра». «В настоящее время установлен и задержан ряд организаторов и участников движения, которые будут доставлены в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий», — заявили в СК.

По словам ведомства, следователи вместе с представителями МВД, ФСБ и Росгвардии проводят обыски в Москве и более чем в 20 субъектах страны.

Преследовать верующих «Свидетелей Иеговы» начали в 2017 году после решения Верховного суда о признании организации экстремистской. С тех пор против ее последователей регулярно возбуждают уголовные дела, некоторые получили реальные сроки. Месяц назад — 21 октября — в городе Березовском Свердловской области силовики провели не менее пяти обысков в домах последователей.

В июле в Воронежской области прошло свыше 100 обысков у последователей «Свидетелей Иеговы», это стало рекордным числом обысков за один день. За три года после запрета организации их общее число превысило тысячу.