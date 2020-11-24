Врио главы Дагестана отправил в отставку региональное правительство 

Королева Великобритании Елизавета II пожаловала британскому бизнесмену российского происхождения Евгению Лебедеву титул барона Хэмптонского и Сибирского. Об этом сообщает официальное издание британского правительства The Gazette.

Теперь бизнесмен носит титул барона Лебедева из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в России.

Принадлежащее Лебедеву издание The Evening Standard сообщило, что бизнесмен был удостоен награды «за заслуги перед медиаиндустрией и благотворительную деятельность».

В июле этого года премьер-министр Великобритани Борис Джонсон предложил удостоить Лебедева звания пожизненного пэра, пишет The Independent (также принадлежит бизнесмену). Королева включила его в состав Палаты лордов. Вскоре после назначения на эту должность он сказал, что испытывает «большую гордость» и что будет использовать свое положение для борьбы за свободу слова и выражения.

Евгений Лебедев вместе с его отцом Александром Лебедевым, акционером «Новой газеты», является совладельцем The Evening Standart и The Independent. Он также был организатором благотворительных акций, направленных на защиту окружающей среды и поддержку уязвимых социальных групп.

Лебедев-младший провел в Великобритании большую часть жизни и получил гражданство этой страны в 2010 году.