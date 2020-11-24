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№ 129 от 23 ноября 2020Читать номер
Врио главы Дагестана отправил в отставку региональное правительство
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов отправил в отставку региональное правительство. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.
«В соответствии со статьями 78 и 91 Конституции Республики Дагестан врио главы Дагестана Сергей Меликов своим указом отправил правительство в отставку», — говорится в сообщении.
Теперь временно исполнять обязанности председателя правительства республики будет первый зампред Абдулпатах Амирханов.
Сам Меликов занял кресло главы республики в начале октября после того, как в отставку ушел 71-летний Владимир Васильев. По данным источников РБК, он покинул свой пост из-за проблем со здоровьем.
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Теги:sn, правительство, отставка, дагестан
Королева Великобритании пожаловала бизнесмену Евгению Лебедеву титул «барона Сибирского»
Королева Великобритании Елизавета II пожаловала британскому бизнесмену российского происхождения Евгению Лебедеву титул барона Хэмптонского и Сибирского. Об этом сообщает официальное издание британского правительства The Gazette.
Теперь бизнесмен носит титул барона Лебедева из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в России.
Принадлежащее Лебедеву издание The Evening Standard сообщило, что бизнесмен был удостоен награды «за заслуги перед медиаиндустрией и благотворительную деятельность».
В июле этого года премьер-министр Великобритани Борис Джонсон предложил удостоить Лебедева звания пожизненного пэра, пишет The Independent (также принадлежит бизнесмену). Королева включила его в состав Палаты лордов. Вскоре после назначения на эту должность он сказал, что испытывает «большую гордость» и что будет использовать свое положение для борьбы за свободу слова и выражения.
Евгений Лебедев вместе с его отцом Александром Лебедевым, акционером «Новой газеты», является совладельцем The Evening Standart и The Independent. Он также был организатором благотворительных акций, направленных на защиту окружающей среды и поддержку уязвимых социальных групп.
Лебедев-младший провел в Великобритании большую часть жизни и получил гражданство этой страны в 2010 году.