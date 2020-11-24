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№ 129 от 23 ноября 2020

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Врио главы Дагестана отправил в отставку региональное правительство 

Общество248

248
 

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов отправил в отставку региональное правительство. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана. 

«В соответствии со статьями 78 и 91 Конституции Республики Дагестан врио главы Дагестана Сергей Меликов своим указом отправил правительство в отставку», — говорится в сообщении.

Теперь временно исполнять обязанности председателя правительства республики будет первый зампред Абдулпатах Амирханов.

Сам Меликов занял кресло главы республики в начале октября после того, как в отставку ушел  71-летний Владимир Васильев. По данным источников РБК, он покинул свой пост из-за проблем со здоровьем. 

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Теги:
sn, правительство, отставка, дагестан

Королева Великобритании пожаловала бизнесмену Евгению Лебедеву титул «барона Сибирского»

Политика807

807
 

Королева Великобритании Елизавета II пожаловала британскому бизнесмену российского происхождения Евгению Лебедеву титул барона Хэмптонского и Сибирского. Об этом сообщает официальное издание британского правительства The Gazette.

Теперь бизнесмен носит титул барона Лебедева из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в России.

Принадлежащее Лебедеву издание The Evening Standard сообщило, что бизнесмен был удостоен награды «за заслуги перед медиаиндустрией и благотворительную деятельность».

В июле этого года премьер-министр Великобритани Борис Джонсон предложил удостоить Лебедева звания пожизненного пэра, пишет The Independent (также принадлежит бизнесмену). Королева включила его в состав Палаты лордов. Вскоре после назначения на эту должность он сказал, что испытывает «большую гордость» и что будет использовать свое положение для борьбы за свободу слова и выражения.

Евгений Лебедев вместе с его отцом Александром Лебедевым, акционером «Новой газеты», является совладельцем The Evening Standart и The Independent. Он также был организатором благотворительных акций, направленных на защиту окружающей среды и поддержку уязвимых социальных групп.

Лебедев-младший провел в Великобритании большую часть жизни и получил гражданство этой страны в 2010 году.

Теги:
бизнесмены, россия, великобритания, ng
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