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№ 129 от 23 ноября 2020

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Королева Великобритании пожаловала бизнесмену Евгению Лебедеву титул «барона Сибирского»

Политика458

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Королева Великобритании Елизавета II пожаловала британскому бизнесмену российского происхождения Евгению Лебедеву титул барона Хэмптонского и Сибирского. Об этом сообщает официальное издание британского правительства The Gazette.

Теперь бизнесмен носит титул барона Лебедева из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в России.

Принадлежащее Лебедеву издание The Evening Standard сообщило, что бизнесмен был удостоен награды «за заслуги перед медиаиндустрией и благотворительную деятельность».

В июле этого года премьер-министр Великобритани Борис Джонсон предложил удостоить Лебедева звания пожизненного пэра, пишет The Independent (также принадлежит бизнесмену). Королева включила его в состав Палаты лордов. Вскоре после назначения на эту должность он сказал, что испытывает «большую гордость» и что будет использовать свое положение для борьбы за свободу слова и выражения.

Евгений Лебедев вместе с его отцом Александром Лебедевым, акционером «Новой газеты», является совладельцем The Evening Standart и The Independent. Он также был организатором благотворительных акций, направленных на защиту окружающей среды и поддержку уязвимых социальных групп.

Лебедев-младший провел в Великобритании большую часть жизни и получил гражданство этой страны в 2010 году.

Теги:
бизнесмены, россия, великобритания, ng

Путин наградил ветерана, которая собрала 4,5 млн рублей для семей медиков, погибших при борьбе с COVID-19

Общество398

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Президент Владимир Путин наградил знаком отличия «За благодеяние» ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Корневу, которая собрала 4,5 миллиона рублей в поддержку российских медиков, заразившихся коронавирусом, и их семей. Соответсвующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

98-летняя жительница Санкт-Петербурга получила награду за «за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность». Ранее с просьбой отметить ветерана к президенту обратились неравнодушные граждане, которые разместили соответствующую петицию на сайте change.org. Ее подписали более 68 тысяч человек.

Учительница Зинаида Корнева после начала Великой Отечественной войны стала зенитчицей-наводчицей, она участвовала в боях под Сталинградом. После начала распространения пандемии она начала записывать ролики с рассказами о войне и просила своих зрителей жертвовать деньги на помощь врачам, которые заразились коронавирусом на работе, а также семьям погибших медиков. В итоге ей удалось собрать около 4,5 миллионов рублей.

Сбор средств Корнева объявила после того, как узнала об истории британского ветерана Тома Мура, который смог собрать в поддержку медработников более 30 миллионов фунтов стерлингов. Для этого он пообещал с помощью ходунков сделать сто 25-метровых кругов у своего сада в преддверии своего столетнего юбилея.

Теги:
sn, коронавирус, война, ветераны
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