В России за сутки выявили еще 24326 новых случаев COVID-19. Умер 491 человек — максимум за пандемию

В России за сутки зарегистрировали 24326 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее число заболевших выросло до 2 138 828. Накануне, 23 ноября, за сутки зафиксировали рекордные 25173 новый случай заражения COVID-19 за сутки.

В Москве за последний день выявили 5838 новых заболевших COVID-19. В Санкт-Петербурге впервые за все время пандемии выявили более 3 т. новых случаев заражения коронавирусом — 3179. В Московской области зарегистрировали 970 новых заболевших COVID, в Нижегородской области — 443, в Свердловской области — 384.

За все время пандемии от коронавируса скончались 37 031, из них 491 — за последние сутки, что является максимум с начала пандемии.

Президент России Владимир Путин наградил знаком отличия «За благодеяние» ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Корневу. После начала распространения пандемии Корнева начала записывать ролики с рассказами о войне и просила своих зрителей жертвовать деньги на помощь врачам, которые заразились COVID-19 на работе, а также семьям погибших медиков. Так она собрала около 4,5 млн рублей.

Число заболевших коронавирусом с начала пандемии во всем мире превысило 59,1 млн человек, это следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Больше всего заражений в США — около 12,4 млн. На втором месте Индия с более 9,1 млн заболевших. Следом идут Бразилия (около 6 млн) и Франция (2,1 млн). Россия — на пятом месте. За все время пандемии в мире умерли свыше 1,3 млн пациентов с COVID-19.