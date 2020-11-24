Путин наградил ветерана, которая собрала 4,5 млн рублей для семей медиков, погибших при борьбе с COVID-19

Президент Владимир Путин наградил знаком отличия «За благодеяние» ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Корневу, которая собрала 4,5 миллиона рублей в поддержку российских медиков, заразившихся коронавирусом, и их семей. Соответсвующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

98-летняя жительница Санкт-Петербурга получила награду за «за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность». Ранее с просьбой отметить ветерана к президенту обратились неравнодушные граждане, которые разместили соответствующую петицию на сайте change.org. Ее подписали более 68 тысяч человек.

Учительница Зинаида Корнева после начала Великой Отечественной войны стала зенитчицей-наводчицей, она участвовала в боях под Сталинградом. После начала распространения пандемии она начала записывать ролики с рассказами о войне и просила своих зрителей жертвовать деньги на помощь врачам, которые заразились коронавирусом на работе, а также семьям погибших медиков. В итоге ей удалось собрать около 4,5 миллионов рублей.

Сбор средств Корнева объявила после того, как узнала об истории британского ветерана Тома Мура, который смог собрать в поддержку медработников более 30 миллионов фунтов стерлингов. Для этого он пообещал с помощью ходунков сделать сто 25-метровых кругов у своего сада в преддверии своего столетнего юбилея.