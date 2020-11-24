Власти Сербии запретили собираться компаниями более пяти человек и ограничили время работы ресторанов 

Власти Сербии ужесточили меры, направленные на профилактику распространения коронавируса. В частности, гражданам запретили собираться компаниями более пяти человек, сообщает пресс-служба правительства.

Впрочем, этот запрет не будет распространяться на предприятия, школы и магазины. Все находящиеся в этих местах люди должны будут соблюдать социальную дистанцию. В магазины и торговые центры будут пускать ограниченное число посетителей в зависимости от площади (из расчета 4 квадратных метра на человека).

Кроме того, согласно распоряжению правительства, рестораны, кафе, бары, клубы, букмекерские конторы и торговые центры смогут работать только до шести часов вечера. Большинство работников должны быть переведены на удаленку.

Новые ограничения будут действовать в течение 10 дней. С начала пандемии в Сербии было зафиксировано 126 187 случаев заражения коронавирусом, накануне суточный прирост заболевших составил 5067 человек. С начала марта непосредственно от COVID-19 скончались 1237 жителей этой страны.

На фоне роста числа заболевших коронавирусом многие страны вновь вернули отменные ранее ограничения. Так, о введении карантина объявили Австрия, Великобритания, Бельгия, Франция и Германия. Жесткие ограничения в некоторых районах ввели и власти Кипра.