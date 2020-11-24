Неизвестные сожгли автомобиль журналистки Znak.com в Челябинске

В Челябинске в ночь на 24 ноября неизвестные подожгли автомобиль BMW X1 журналистки Znak.com Марины Малковой. Об этом сообщает само издание.

Автомобиль Малковой был припаркован напротив входа в магазин «Магнит» на улице Бейвеля, 1. Около 23:40 по местному времени журналистка услышала громкий хлопок, в окнах противоположного дома отразилось пламя. Как оказалось позже, это горела ее машина. Судя по фото, опубликованным на сайте издания, машина сгорела полностью.

ОБНОВЛЕНО 11:45 «Мне бы не хотелось увязывать произошедшее с какой-то конкретной публикацией», — рассказала «Новой газете» Малкова. «Я писала расследования о многих людях. По некоторым материалам были возбуждены уголовные дела, по некоторым проводились и проводятся проверки прокуратуры, следственных органов. И сам Znak всегда занимал активную, не всем приятную позицию. Сейчас я вижу, что полиция работает: они отсматривают камеры наблюдения, опрашивают свидетелей. Не спускают на тормозах», — заявила журналистка.

На месте возгорания нашли баллон, «возможно, аэрозольный». Очевидцы рассказали, что возгорание началось под машиной — там горели все четыре колеса. «Автомобиль Марины был не единственным на парковке, стоял не с краю, и есть основания полагать, что именно он был целью злоумышленников», — сообщает издание.

В редакции Znak.com не исключают, что поджог может быть связан с профессиональной деятельностью журналистки.

Малкова писала статьи о коррупции, должностных преступлениях в органах власти и силовых структурах. В частности, накануне она сообщала о том, что в Челябинске затопило новую инфекционную больницу на 10 день после ее открытия. Больница предназначена для лечения больных COVID-19.