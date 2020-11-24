МВД: за год число экстремистских преступлений выросло на 40%, наркотических — более чем на 60%

За первые десять месяцев 2020 года число террористических преступлений выросло на 33,3% (до 1990) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество экстремистских преступлений, по данным МВД, выросло почти на 40% (до 708). Об этом сообщается в характеристике состояния преступности Министерства внутренних дел России.

«В январе — октябре 2020 года зарегистрировано 1990 преступлений террористического характера (+33,3%) и 708 преступлений экстремистской направленности (+39,9%)», — говорится в документе.

Ведомство отмечает также рост киберпреступности — по данным МВД, в январе–октябре 2020 года зарегистрировано на 75,1% больше (всего 420 662) преступлений, совершенных с использованием высоких технологий. Из них самые часто встречающиеся правонарушения — кража (+82,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), мошенничество (+77,8%), мошенничество с использованием электронных средств платежа (+96,2%).

Среди киберпреступлений в статистике МВД значится «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма» (ст. 205.2 УК) — рост таких правонарушений составил 16,5% (всего — 205).

По статье ст. 228.1 УК (так называемая «народная» наркотическая статья) рост преступлений составил 66,3%, всего силовики выявили 34 447 таких нарушений.

Накануне президент России Владимир Путин утвердил стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 года. Стратегия предполагает, что антинаркотическая политика в России будет строиться «на традиционных российских духовно-нравственных ценностях».

К целям наркополитики в России до 2030 года отнесли недопущение методов заместительной терапии при лечении наркомании, легализации рекреационного потребления наркотиков и расширения применения наркотических анальгетиков.