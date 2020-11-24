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Дорогие люди. У государства «нет денег» на их жизни. Документальный фильм «Новой»

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№ 129 от 23 ноября 2020

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Что произошло за ночь 24 ноября. Коротко

Общество226

Александра НовиковаКорреспондент

226
 
  • Администрация общих служб США заявила о готовности передать власть Джо Байдену. Руководство администрации уже предоставило кандидату от демократов доступ к финансам: его штаб может воспользоваться более чем 7 млн долларов для того, чтобы начать процедуру. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявил, что рекомендовал администрации «делать то, что необходимо». 
  • В Москве непосредственно коронавируса скончались еще 76 человек. Об этом сообщает городской оперштаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице выросло до 8 455, а по всей России — до 36 616.
  • Тем временем число заболевших COVID-19 в мире уже превысило 59 миллионов. По данным американского университета Джонса Хопкинса, в США уже более 12,3 млн заболевших, в Индии — более 9,1 млн, а в Бразилии — 6 млн. Всего коронавирус унес более 1,3 млн жизней по всей планете. 
  • МВД заявило о росте числа преступлений, связанных с терроризмом. Согласно статистике, представленной ведомством, с начала года их стало на треть больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, за последние 10 десять месяцев было зарегистрировано 1 990 преступлений террористического характера и 708 преступлений экстремистской направленности. 
  • Королева Великобритании Елизавета II пожаловала бизнесмену Евгению Лебедеву титул барона Хэмптонского и Сибирского. Владелец изданий The Independent и The Evening Standard стал пожизненным пэром и теперь сможет войти в Палату лордов. 

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Теги:
sn, мвд, коронавирус, трамп
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