Материалы
Рубрики
Темы
- Секретные свидетели: кому они служат? Кто их курирует?5 материалов
- Важные тексты недели4 материала
- Гонка вакцин от COVID: кто спасет мир? И когда?11 материалов
Свежий выпуск
№ 129 от 23 ноября 2020Читать номер
Что произошло за ночь 24 ноября. Коротко
Общество226
Александра НовиковаКорреспондент
226
- Администрация общих служб США заявила о готовности передать власть Джо Байдену. Руководство администрации уже предоставило кандидату от демократов доступ к финансам: его штаб может воспользоваться более чем 7 млн долларов для того, чтобы начать процедуру. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявил, что рекомендовал администрации «делать то, что необходимо».
- В Москве непосредственно коронавируса скончались еще 76 человек. Об этом сообщает городской оперштаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице выросло до 8 455, а по всей России — до 36 616.
- Тем временем число заболевших COVID-19 в мире уже превысило 59 миллионов. По данным американского университета Джонса Хопкинса, в США уже более 12,3 млн заболевших, в Индии — более 9,1 млн, а в Бразилии — 6 млн. Всего коронавирус унес более 1,3 млн жизней по всей планете.
- МВД заявило о росте числа преступлений, связанных с терроризмом. Согласно статистике, представленной ведомством, с начала года их стало на треть больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, за последние 10 десять месяцев было зарегистрировано 1 990 преступлений террористического характера и 708 преступлений экстремистской направленности.
- Королева Великобритании Елизавета II пожаловала бизнесмену Евгению Лебедеву титул барона Хэмптонского и Сибирского. Владелец изданий The Independent и The Evening Standard стал пожизненным пэром и теперь сможет войти в Палату лордов.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных
Теги:sn, мвд, коронавирус, трамп
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником