В администрации президента США заявили о готовности передать власть. Трамп рекомендовал «делать то, что необходимо»

Управление общих служб США (GSA) сообщило штабу кандидата от демократов Джо Байдена о готовности начать процедуру передачи власти. Об этом сообщает CNN со ссылкой на письмо главы GSA Эмили Мерфи.

Мерфи заявила, что она приняла решение независимо и не «из страха или фаворитизма». «Пожалуйста, знайте, что я пришла к своему решению самостоятельно, основываясь на законе и имеющихся фактах.

Я никогда не подвергалась прямому или косвенному давлению со стороны какого-либо должностного лица исполнительной власти — включая тех, кто работает в Белом доме или GSA

— в отношении моего решения или его сроков», — написала в письме Мерфи.

Она также уведомила, что GSA уже предоставило Байдену доступ к финансам для того, чтобы начать процедуру передачи власти. По ее словам, штаб Байдена уже может пользоваться около 7,3 млн долларов.

В штабе Байдена назвали это «окончательным решением», «определяющим административным действием, которое формально начинает процесс передачи власти в федеральных ведомствах».

По словам директора штаба Йоханнеса Абрахама, первый вопрос, который обсудит новая администрация при начале передачи власти, — пандемия COVID-19, нацбезопасность США и «попытки администрации Трампа опустошить государственные учреждения».

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявил в своем твиттере, что рекомендовал Эмили Мерфи и членам своей администрации «делать то, что необходимо». Тем не менее, Трамп сообщил, что «продолжит борьбу» и что он верит, «что победит». Несмотря на заявления Мерфи о том, что она приняла решение самостоятельно, Трамп уверил, что она «подвергалась преследованиям, угрозам и жестокому обращению».

Управление общих служб США (GSA) — правительственный орган, который ответственен за процесс передачи власти между администрациями.

Накануне штаб Байдена назвал кандидатов на ключевые посты в президентской администрации. По планам штаба, ЦРУ возглавит Эврил Хейнс — она станет первой женщиной, возглавившей американскую разведку. На пост госсекретаря предложили кандидатуру Энтони Блинкена, на пост советника по нацбезопасности — Джейка Салливана, на пост спецпосланника президента по климату — Джона Керри, министром внутренней безопасности станет Алехандро Майоркас.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября, уже через четыре дня СМИ спрогнозировали победу Байдена. Официально выборщики проголосуют 14 декабря. Байден уже запустил кампанию по передаче власти, однако Трамп поражения не признал и выразил уверенность в своей победе.