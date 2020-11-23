«В случае чего сделают нужные уколы». СК возбудил уголовное дело о стерилизации пациенток пансионата для инвалидов в Екатеринбурге, но давление на потерпевших продолжается

В уголовном деле о стерилизации постояльцев государственного «Уктусского пансионата» в Свердловской области официально появилась первая потерпевшая — Маргарита К. Об этом «Новой газете» рассказал Андрей Казанцев, редактор телеграм-канала «Лампа», оказывающий потерпевшим поддержку.

В конце октября шесть бывших постояльцев пансионата обратились с коллективным заявлением в Следственный комитет Свердловской области с требованием возбудить уголовное дело по факту принудительной стерилизации. Среди заявителей пять женщин, прошедших через данную процедуру, вследствие чего лишившиеся возможности иметь детей. Также заявителем выступил муж одной из стерилизованных пациенток, умершей в марте 2020 года в больнице.

Потерпевших в дело вводят постепенно, по мере проведения процессуальных действий следователем.

По словам Казанцева, все заявители расписались о том, что не будут разглашать сведения о ходе следствия.

Секретность следователь объяснил тем, что заявителям не стоит информировать возможных подозреваемых о ходе следствия через СМИ.

Потенциальные потерпевшие уверены, что правоохранительные органы не хотят привлекать внимание к делу.

«Стерилизация постоялиц пансионата проходила при двух директорах, — рассказал Казанцев. — Один из них уже умер, второй — Попов —на пенсии. На Попова как раз больше всего жалоб. Он — бывший начальник зоны и в пансионате, которое фактически является предприятием обслуживания, пытался всех строем водить. Сейчас власти отводят от него обвинения, перекладывая вину полностью на покойного руководителя. Мол, проблема есть, но виновник ее уже умер».

Заявитель Андрей Богданов уверен, что стерилизация стала возможной причиной смерти его супруги. После принудительной операции она периодически страдала от сильной боли в животе, предположительно из-за спаек.

«Перед больницей у Нади сильно болел живот, — рассказал Андрей Богданов.

— У нее были похожие симптомы, как после стерилизации. А потом она умерла прямо в больничном коридоре, и никто не смог ей помочь.

Я испугался, что и с остальными девчонками из пансионата тоже что-то подобное случится».

Расследование по факту смерти Надежды Богдановой все еще длится. Следователь называл уже три разные причины ее смерти, но внятных результатов судмедэкспертизы супругу еще не показали. При этом сразу после заявления в СК следователь предложил потерпевшему ненадолго лечь в психиатрическую больницу для наблюдения

«Я отказался, — говорит Андрей Богданов, — потому что знаю, что происходит внутри психушек. Девочек тоже пытаются туда на месяц отправить. При этом врачи открытым текстом говорят, что в случае чего сделают нам нужные уколы. Я уверен, это делается для того, чтобы не мы не подымали шум».

«Новая газета» подробно рассказывала о принудительной стерилизации девушек с инвалидностью в «Уктусском пансионате». Процедура проводилась под угрозой перевода пациенток из пансионата в психоневрологический диспансер. По разным свидетельствам, данная практика процветала в учреждений в течение десяти лет.

В областном следственном комитете «Новой газете» данную ситуацию прокомментировать не смогли.