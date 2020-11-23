Джонсон: Англия вернется к трехступенчатой системе карантина с декабря

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об окончании всеобещего локдауна в Англии 2 декабря. После этого страна перейдет к трехступенчатой системе карантина, пишет The Guardian.

В декабре в Англии, где проживает более 80% населения королевства, откроются бары, рестораны, кинотеатры, спортзалы и все точки торговли. Из-за карантина все эти заведения сейчас закрыты, а контакты жителей ограничены возможностью встретиться с двумя людьми на улице.

Введение ограничений на трех уровнях практиковалось в стране и ранее — с октября по начало ноября. Теперь власти скорректируют план карантина и вернутся к этой системе с учетом интересов бизнеса.

Такой режим сохранится до марта.

Первая ступень карантина подразумевает закрытие питейных заведений с 23:00 и запрет на контакты с группами более чем из шести человек. Салоны красоты, спортзалы и торговые центры при этом будут работать, а массовые мероприятия вроде концертов и спортивных соревнований разрешат проводить с заполненностью зала или трибун до 50%.

На второй ступени жителям запрещается встречаться с людьми из других домохозяйств в закрытых помещениях, в силу также вступают ограничения на проведение массовых мероприятий.

Третья ступень предполагает полный локдаун с запретом встречаться с другими людьми, отменой спортивных мероприятий и концертов и закрытием баров, ресторанов, салонов красоты и прочих мест скопления людей.

Уровни ограничений будут различаться в отдельных регионах Англии и корректироваться в зависимости от степени распространения коронавируса на определенной территории. По словам Джонсона, власти распределят регионы по ступеням локдауна уже в четверг.

«Мне жаль, но мы ожидаем, что большинство регионов, по крайней мере временно, попадут под более жесткие ограничения», — сказал Джонсон в выступлении перед Палатой общин. — «Но при помощи ограничений и ускоренного масштабного тестирования мы сможем снизить [показатель R] и удерживать его на уровне меньше 1, что позволит регионами опускаться на другие ступени».

За минвушие сутки в Британии зарегистрировали 15450 новых случаев заражения COVID-19 и 206 смертей. Всего за время пандемии в королевстве коронавирусом заразились более 1,5 млн человек, более 71 тыс. человек с COVID-19 скончались.