Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

премьера

Дорогие люди. У государства «нет денег» на их жизни. Документальный фильм «Новой»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 129 от 23 ноября 2020

Читать номер

Штаб Байдена назвал кандидатов на ключевые посты в президентской администрации. Женщина впервые возглавит американскую разведку

Политика5

5
 

Штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена назвал кандидатов на ключевые посты в администрации главы государства. Список опубликован на его сайте.

Планируется, что ЦРУ возглавит Эврил Хейнс, которая при Обаме занимала пост первого заместителя советника по национальной безопасности. Она станет первой женщиной, возглавившей американскую разведку. На пост госсекретаря предложили кандидатуру Энтони Блинкена. В 2015-2017 годах он был заместителем главы Госдепартамента, тогда президентом США был Барак Обама. 

Советником по нацбезопасности планируется назначить Джейка Салливана. Он в 2016 году был старшим советником Хиллари Клинтон во время президентских выборов.

Джона Керри, который занимал пост госсекретаря во время президентства Барака Обамы, предлагается назначить спецпосланником президента по климату. Также планируется, что министром внутренней безопасности станет Алехандро Майоркас, в 2013–2016 годах был заместителем министра по внутренней безопасности. 

Президентские выборы прошли в США 3 ноября, 7 числа СМИ спрогнозировали победу Байдена. Официально выборщики проголосуют 14 декабря. 

Байден уже запустил кампанию по передаче власти, однако Трамп поражения не признал и выразил уверенность в своей победе. «Законное голосование решает, кто президент, а не СМИ», — заявил он.

В ряде штатов штаб действующего президента США подавал иски о признании результатов голосования недействительными. В конце прошлой недели решение было вынесено в Пенсильвании — там суд иск штаба Трампа отклонил.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
выборы президента сша, байден, сша, em
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera