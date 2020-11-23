Штаб Байдена назвал кандидатов на ключевые посты в президентской администрации. Женщина впервые возглавит американскую разведку

Штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена назвал кандидатов на ключевые посты в администрации главы государства. Список опубликован на его сайте.

Планируется, что ЦРУ возглавит Эврил Хейнс, которая при Обаме занимала пост первого заместителя советника по национальной безопасности. Она станет первой женщиной, возглавившей американскую разведку. На пост госсекретаря предложили кандидатуру Энтони Блинкена. В 2015-2017 годах он был заместителем главы Госдепартамента, тогда президентом США был Барак Обама.

Советником по нацбезопасности планируется назначить Джейка Салливана. Он в 2016 году был старшим советником Хиллари Клинтон во время президентских выборов.

Джона Керри, который занимал пост госсекретаря во время президентства Барака Обамы, предлагается назначить спецпосланником президента по климату. Также планируется, что министром внутренней безопасности станет Алехандро Майоркас, в 2013–2016 годах был заместителем министра по внутренней безопасности.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября, 7 числа СМИ спрогнозировали победу Байдена. Официально выборщики проголосуют 14 декабря.

Байден уже запустил кампанию по передаче власти, однако Трамп поражения не признал и выразил уверенность в своей победе. «Законное голосование решает, кто президент, а не СМИ», — заявил он.

В ряде штатов штаб действующего президента США подавал иски о признании результатов голосования недействительными. В конце прошлой недели решение было вынесено в Пенсильвании — там суд иск штаба Трампа отклонил.