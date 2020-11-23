«Традиционными ценностями». Путин утвердил новую антинаркотическую стратегию до 2030 года

Президент России Владимир Путин в понедельник утвердил стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 года. Документ опубликован на портале правовой информации.

Стратегия предполагает, что антинаркотическая политика в России будет строиться «на традиционных российских духовно-нравственных ценностях». Предлагается включить профилактические мероприятия в образовательные программы и практики патриотического и духовно-нравственного воспитания, а также «уделить особое внимание духовно-нравственному воспитанию в образовательных организациях».

Авторы стратегии отнесли «пропаганду незаконного потребления наркотиков» в интернете к угрозам национальной безопасности страны. Они также отметили, что за прошедшие годы власти ужесточили уголовную ответственность за сбыт наркотиков в Сети и установили порядок внесудебного ограничения доступа к информации о наркотиках в интернете. Ранее комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России

предложила ввести наказание за пропаганду наркотиков в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.

В случае смерти двух или более человек может грозить колония сроком от 12 до 15 лет.

Новая антинаркотическая стратегия также предполагает создание внесудебного механизма блокировки банковских счетов и электронных средств платежа тех, кого оперативники подозревают в причастности к незаконному обороту наркотиков.

В 20-страничном документе предлагается привлекать некоммерческие и негосударственные организации к работе с наркопотребителями и разработке стандартов.

Авторы также признают центральную роль Организации объединенных наций (ООН), ее комитетов и комиссий в формировании международной антинаркотической политики, но называют угрозами нацбезопасности «либерализацию» наркополитики и «легализацию использования каннабиса в рекреационных целях».

При этом верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет ранее заявляла, что политика «войны с наркотиками» и методы полного отказа от наркотических веществ не дают никаких результатов:

«Прошло уже несколько десятилетий, а страны, принявшие этот подход, нисколько не приблизились к искомой цели. Напротив, сегодня объемы производства и потребления наркотиков — выше, чем когда-либо, а спектр их — небывало разнообразен».

В ООН последовательно отмечают, что криминализация и стигматизация наркопотребителей оборачиваются тем, что люди скрываются и не ищут ни медицинской, ни социальной помощи. Новая антинаркотическая стратегия также называет ресоциализацию наркопотребителей одной из слабых сторон российской политики в этой сфере.

Тем не менее, к целям наркополитики в РФ до 2030 года отнесены:

недопущение методов заместительной терапии при лечении наркомании;

недопущение легализации рекреационного потребления наркотиков;

недопущение расширения применения наркотических анальгетиков.

На реализацию антинаркотической политики власти РФ тратят около 1 млрд рублей ежегодно. Также силовики каждый год выявляют около 200 тысяч преступлений, связанных с наркотиками, то есть

доля противоправных деяний в этой сфере достигает 9,4% от общего объема преступлений.

Летом 2019 года ученые Российской академии наук просили Путина обратить внимание на репрессивный характер наркополитики в России и «радикально реформировать систему уголовного преследования» по соответствующим статьям.

Тогда они поддержали экс-министра здравоохранения Андрея Воробьева, который писал президенту:

«Почти треть всех заключенных в РФ осуждены и отбывают срок по "наркотическим статьям". Сейчас, когда один из них — Иван Голунов — освобожден — время вспомнить об остальных и задать вопрос: кто еще мог быть незаконно арестован, был невинно осужден, получил несопоставимое с виной наказание по этим статьям?»

Согласно представленным в стратегии данным, с 2010 по 2019 год в России в 2,5 раза увеличилось число людей с зависимостью от психактивных веществ. В 3 раза выросло число зависимых от лекарственных психоактивных препаратов.

С 2015 года на 38,4% снизилось число потребителей инъекционных наркотиков, в прошлом году психоактивные вещества таким способом потребляли более 207 тысяч человек.

По данным авторов стратегии, в 2019 году вследствие употребления наркотиков умерли более 4,6 тысяч человек.

При этом, по словам главного нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна, ежегодно в России около восьми тысяч человек умирают от передозировки наркотиками. Экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова приводила свою статистику и в 2017 году заявляла, что употребление психоактивных веществ является причиной более 450 тысяч смертей в год.

Антинаркотическая стратегия была одобрена еще 16 ноября на заседании Совбеза РФ. Там Путин заявил о сокращении более чем на 25% числа официально зарегистрированных наркопотребителей в стране за 10 лет — с 673 тысяч до 478 тысяч, в том числе несовершеннолетних — с 7,9 тысяч до 5,1 тысяч человек. С чем связано такое сокращение, документ не объясняет.

Авторы стратегии рассчитывают, что скорректированная политика в отношении наркотиков должна привести в 2030 году к сокращению случаев отравления психоактивными веществами до 9 в расчете на 100 тысяч человек, а смертей — до до 2,4 на 100 тысяч человек.

Утвержденный Путиным документ пришел на смену стратегии, принятой в 2010 году при президенте Дмитрии Медведеве. Тогда главной угрозой нацбезопасности считался наркотрафик из Афганистана, Латинской Америки и Европы.