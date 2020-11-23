Уфимскую больницу оштрафовали на 200 тысяч рублей за 1414 неучтенных случаев COVID-19

Кировский районный суд Уфы оштрафовал на 200 тысяч рублей Республиканскую клиническую больницу имени Куватова за неучтенные 1414 случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте суда.

Больница, по мнению суда, нарушила законодательство по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 2 ст. 6.3 КоАП). Отмечается, что больница вовремя не предоставила местному Роспотребнадзору информацию о случаях COVID-19.

«Непринятие своевременных, исчерпывающих противоэпидемических мер в отношении 1414 неучтенных случаев заболевания коронавирусной инфекцией повлекло за собой распространение инфекции среди неограниченного круга лиц», — говорится в сообщении суда.

Защитники, представляющие интересы больницы, на заседании не признали вину юридического лица.

В августе администрацию больницы оштрафовали на 100 тысяч рублей за то, что случаи COVID-19 не были учтены. Как рассказывал РБК, проверка обнаружила, в частности, нарушения при регистрации и учете пациентов с инфекционными заболеваниями или подозрениями на них.

Больницу имени Куватова закрыли на карантин 6 апреля. В стенах медучреждения оказались заперты около 700 сотрудников и столько же пациентов. В конце месяца в обращении к президенту Владимиру Путину сотрудники больницы рассказали, что медики две недели работали «без нормальных средств защиты, без возможности помыться, иногда без сна».

В мае из-за сложившейся ситуации была уволена главврач больницы Эльза Сыртланова. В минздраве Башкирии говорили, что она стала главным врачом уфимской поликлиники № 38.