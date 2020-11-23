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№ 129 от 23 ноября 2020

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Суд в Москве приговорил экс-главу издательства «Известия» к шести годам колонии. Следователи по его делу попали под суд за взятку в обмен на условный срок

Общество1

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Гагаринский суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима экс-руководителя издательства «Известия» Эраста Галумова. Об этом сообщает ТАСС со сслыкой на адвоката Галумова.

Прокуратура запрашивала для обвиняемого восемь лет колонии, а защита настаивала на оправдательном приговоре. Решение будет обжаловано.

В октябре 2020 года двух следователей центрального аппарата ФСБ Сергея Белоусова и Алексея Колбова обвинили в вымогательстве 65 миллионов рублей в биткоинах у сына Галумова Александра в обмен на условный срок для отца. На дело в отношении самого Эраста Галумова арест следователей по его делу никак не повлиял.

Галумова арестовали в феврале 2018 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он похитилболее 150 млн рублей при заключении контракта на аренду помещений. 

Подчиненные ничего не знали об аресте главы издания и считали, что начальник находится в командировке в Сочи.

Эраст Галумов — российский политолог и экономист, издатель журнала «Мир и политика», международного журнала «Москва-Пекин». Он также входил в общественный совет Следственного комитета РФ и имеет звание полковника запаса.

Теги:
kn, суды, мошенничество, фсб, галумов, «известия»
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