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№ 129 от 23 ноября 2020Читать номер
Суд приговорил к срокам до 8 лет колонии строгого режима двух обвиняемых в поджоге дома волгоградского губернатора
Краснооктябрьский районный суд Волгограда вынес приговор двум обвиняемым по делу о поджоге дома волгоградского губернатора. Об этом сообщила ТАСС руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская.
Ивану Железнякову суд назначил наказание в виде 6,5 лет лишения свободы, Дмитрию Ушакову — 8 лет. Оба обвиняемых будут отбывать наказание в колонии строгого режима.
«В судебном заседании подсудимые полностью признали вину в инкриминируемых преступлениях, пояснив, что в содеянном раскаиваются», — уточнила Вальковская.
Дом волгоградского губернатора Андрея Бочарова попытались поджечь в 2016 году. По делу проходят бывший арендатор центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, давший показания против волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова и экс-главы управления СК по региону Михаила Музраева, отмечает ТАСС. Последние двое находятся в СИЗО, своей вины они не признают.
Теги:губернатор, волгоградская область, приговор, em
При подрыве мины в Карабахе погиб азербайджанский военный. Ранены российский миротворец и четыре сотрудника МЧС НКР
При взрыве мины в районе села Мадагиз в Нагорном Карабахе погиб азербайджанский военный, российский миротворец и четыре сотрудника МЧС непризнанной республики получили ранения. Об этом сообщили РИА Новости в Минобороны России.
Мина подорвалась, когда российские миротворцы, азербайджанские военные, представители МЧС НКР и Международного комитета Красного Креста искали тела погибших в боях. Российского миротворца доставили в госпиталь в Баку. Угрозы его жизни нет, отметили в минобороны.
Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе согласно трехстороннему соглашению о прекращении военных действий в регионе. По нему, они будут там находиться в течение пяти лет, возможно продление срока их пребывания.
О заявлении президенты России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян объявили ночью 10 ноября. Документ обязал Армению вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности, а также передать под контроль Баку стратегически значимый город Шуша. После подписания заявления в Ереване начались протесты с требованием отставки Пашиняна.
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