Суд приговорил к срокам до 8 лет колонии строгого режима двух обвиняемых в поджоге дома волгоградского губернатора

Краснооктябрьский районный суд Волгограда вынес приговор двум обвиняемым по делу о поджоге дома волгоградского губернатора. Об этом сообщила ТАСС руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская.

Ивану Железнякову суд назначил наказание в виде 6,5 лет лишения свободы, Дмитрию Ушакову — 8 лет. Оба обвиняемых будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

«В судебном заседании подсудимые полностью признали вину в инкриминируемых преступлениях, пояснив, что в содеянном раскаиваются», — уточнила Вальковская.

Дом волгоградского губернатора Андрея Бочарова попытались поджечь в 2016 году. По делу проходят бывший арендатор центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, давший показания против волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова и экс-главы управления СК по региону Михаила Музраева, отмечает ТАСС. Последние двое находятся в СИЗО, своей вины они не признают.