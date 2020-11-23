Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

срочно

СК: полковник полиции из Дагестана причастен к терактам в московском метро 2010 года

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 129 от 23 ноября 2020

Читать номер

При подрыве мины в Карабахе погиб азербайджанский военный. Ранены российский миротворец и четыре сотрудника МЧС НКР

Общество206

206
 

При взрыве мины в районе села Мадагиз в Нагорном Карабахе погиб азербайджанский военный, российский миротворец и четыре сотрудника МЧС непризнанной республики получили ранения. Об этом сообщили РИА Новости в Минобороны России.

Мина подорвалась, когда российские миротворцы, азербайджанские военные, представители МЧС НКР и Международного комитета Красного Креста искали тела погибших в боях. Российского миротворца доставили в госпиталь в Баку. Угрозы его жизни нет, отметили в минобороны.

Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе согласно трехстороннему соглашению о прекращении военных действий в регионе. По нему, они будут там находиться в течение пяти лет, возможно продление срока их пребывания.

О заявлении президенты России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян объявили ночью 10 ноября. Документ обязал Армению вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности, а также передать под контроль Баку стратегически значимый город Шуша. После подписания заявления в Ереване начались протесты с требованием отставки Пашиняна.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
военные, азербайджан, миротворцы, россия, нагорный карабах, em
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera