При подрыве мины в Карабахе погиб азербайджанский военный. Ранены российский миротворец и четыре сотрудника МЧС НКР

При взрыве мины в районе села Мадагиз в Нагорном Карабахе погиб азербайджанский военный, российский миротворец и четыре сотрудника МЧС непризнанной республики получили ранения. Об этом сообщили РИА Новости в Минобороны России.

Мина подорвалась, когда российские миротворцы, азербайджанские военные, представители МЧС НКР и Международного комитета Красного Креста искали тела погибших в боях. Российского миротворца доставили в госпиталь в Баку. Угрозы его жизни нет, отметили в минобороны.

Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе согласно трехстороннему соглашению о прекращении военных действий в регионе. По нему, они будут там находиться в течение пяти лет, возможно продление срока их пребывания.

О заявлении президенты России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян объявили ночью 10 ноября. Документ обязал Армению вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности, а также передать под контроль Баку стратегически значимый город Шуша. После подписания заявления в Ереване начались протесты с требованием отставки Пашиняна.