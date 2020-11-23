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№ 129 от 23 ноября 2020

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Журналист и правозащитник Лидия Графова умерла на 83-м году жизни

Общество10

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Автор «Новой газеты», председатель исполнительного комитета Международного общественного движения содействия мигрантам и главред журнала «Миграция — XXI век» Лидия Графова скончалась на 83-м году жизни.

Лидия Графова. Фото из архива

«Она всю жизнь прожила с открытым сердцем, защищая героев своих публикаций: бездомных, беженцев, отверженных. Вечная память», — написал в твиттере экс-глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

О причинах смерти Графовой Федотов не сообщил.

Лидия Графова работала в «Комсомольской правде» в 1960-70-х гг., «Литературной газете», а также в комитете «Гражданское содействие». В последние годы журналист публиковалась в «Новой».

В период работы в «Литгазете» Графова добилась прекращения практики анонимных доносов. Во время боевых действий в Чечне вместе с Натальей Эстемировой журналист организовала доставку гуманитарной помощи беженцам, а позже — в 2004-05 гг. — оказывала помощь пострадавшим в теракте в Беслане.

В 2008 году Графова стала лауреатом премии «Золотое перо России».

Теги:
kn, смерть, журналисты, графова
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