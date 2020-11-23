Правительство обязало производителей гаджетов предустанавливать российское ПО 

Правительство обязало производителей смартфонов, планшетов, ноутбуков, компьютеров и Smart TV предустанавливать на них российское программное обеспечение. Соответствующее постановление подписал сегодня премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, на произведенную после нового года технику нужно будет установить ряд обязательных программ. Среди них — поисковики, почтовые сервисы, навигаторы, облачные хранилища, мессенджеры, голосовые помощники и приложение для использования российской платежной системы «Мир».

Точный список обязательных программ пока не готов: его обещали сформировать до 15 декабря. Правами на приложения должны владеть Россия, российская компания или гражданин России.

Закон об обязательной предустановке российского ПО на электронные устройства президент Владимир Путин подписал в конце прошлого года. Несмотря на критику со стороны производителей электроники и ритейлеров, он должен был начать действовать уже с 1 июля. Позже вступление в силу закона о предустановке российского софта на гаджеты перенесли на 2021 год.