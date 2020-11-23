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№ 129 от 23 ноября 2020Читать номер
В Евпатории прекратят подачу горячей воды с 26 ноября до конца года
Гендиректор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов заявил, что в Евпатории подача горячей воды будет прекращена с 26 ноября до конца года. Его слова приводит «Крым.Информ».
«Вынужден поставить в известность жителей Евпатории: до конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении подачи в городе горячей воды – так, как это было сделано в Симферополе», — заявил он.
Подачу горячей воды в Евпатории планируют возобновить после ввода в эксплуатацию второго вилинского водозабора.
В Евпатории ограничения по подаче воды ввели на прошлой неделе. «Вода Крыма» информировала, что в ночное время (с 23:00 до 5:00) общегородское давление воды снизят.
Ограничения по подаче воды начали действовать в регионах Крыма в конце августа. Спустя примерно два месяца из-за дефицита питьевой воды власти Севастополя ввели в городе режим повышенной готовности. Как рассказывала «Новая газета» в середине октября, запасы воды в главных водохранилищах Крыма и Севастополя не превышают 15%.