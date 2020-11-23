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№ 129 от 23 ноября 2020

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В Евпатории прекратят подачу горячей воды с 26 ноября до конца года

Общество2

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Гендиректор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов заявил, что в Евпатории подача горячей воды будет прекращена с 26 ноября до конца года. Его слова приводит «Крым.Информ». 

«Вынужден поставить в известность жителей Евпатории: до конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении подачи в городе горячей воды – так, как это было сделано в Симферополе», — заявил он. 

Подачу горячей воды в Евпатории планируют возобновить после ввода в эксплуатацию второго вилинского водозабора.

В Евпатории ограничения по подаче воды ввели на прошлой неделе. «Вода Крыма» информировала, что в ночное время (с 23:00 до 5:00) общегородское давление воды снизят.

Ограничения по подаче воды начали действовать в регионах Крыма в конце августа. Спустя примерно два месяца из-за дефицита питьевой воды власти Севастополя ввели в городе режим повышенной готовности. Как рассказывала «Новая газета» в середине октября, запасы воды в главных водохранилищах Крыма и Севастополя не превышают 15%.

Теги:
em, вода , крым
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