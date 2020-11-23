Исследование: Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг социального благополучия российских регионов

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) занял первое место в рейстинге социального благополучия российских регионов. Об исследовании Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) сообщил «Интерфакс».

Рейтинг ФоРГО составил на основе соотношения двух показателей — среднемесячной зарплаты и стоимости потребительской корзины (минимальному набору продуктов, непродовольственных товаров и услуг). В регионе-лидере на 1 сентября эти показатели составили 100 890 рублей и 19 667 рублей 30 копеек соответственно.

На втором месте оказался Сахалин со средней зарплатой 86 833 рублей при потребительской корзине 20 298 рублей 80 копеек. Замыкает тройку лидеров Ненецкий автономный округ (89 141 рубль — средняя зарплата, 20 923 рубля — потребительская корзина).

Москва и Петербург не попали в пятерку лидеров. Столица, уступив Магаданской области, оказалась на шестом месте со средней зарплатой размером 90 304 рубля и потребительской корзиной в 23 693 рубля 80 копеек. Восьмое место занял Петербург, где стоимость потребкорзины — 18 189 рублей 80 копеек, а средняя зарплата — 63 279 рублей.

На последнем, 25 месте, оказалась Свердловская область. Там среднемесячная зарплата составляет 41 199 рублей, а потребительская корзина — 15 697 рублей.

Ранее Росстат заявил, что, согласно данным за 2018 год, около 23% российских детей живут в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума. В среднем на одного члена малоимущей семьи приходится 7500 рублей.