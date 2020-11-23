СК: полковник полиции из Дагестана причастен к терактам в московском метро 2010 года

Следственный комитет предъявил обвинение начальнику отдела полиции по Кизлярскому району Дагестана полковнику Гази Исаеву по делу о терактах на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» московского метро в 2010 году. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительной структуры.

Фото: пресс-служба Басманного суда

По данным следствия, Исаев, который входил в группировку «Имарат Кавказ» (запрещенная в РФ террористическая организация), лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра для ее выезда в Москву.

Правоохранители считают, что полковник также сообщал руководителям преступного сообщества о деятельности Кизлярского РОВД и о готовящихся спецоперациях против террористов в регионе. Полковника полиции задержали. Теперь ему вменяют участие в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК), бандитизм (ч. 3 ст. 209 УК) и совершение теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК).

обновлено 18:58 Басманный суд Москвы арестовал Исаева до 4 января 2021 года, сообщили «Новой газете» в пресс-службе суда.

29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк Культуры» Сокольнической линии в утренний час пик сработали взрывные устройства. В результате теракта погибли 39 человек, более 100 получили ранения.