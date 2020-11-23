Жителя Краснодарского края приговорили к 4 годам колонии общего режима за комментарий о взрыве в архангельском УФСБ

Южный окружной военный суд приговорил жителя Краснодарского края Валерия Клименченко к 4 годам и 1 месяцу колонии общего режима за «публичные призывы к осуществлению терактов». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Клименченко инкриминировались ст. 319 УК — «оскорбление представителя власти» — и ч.2 ст. 205.2 УК — «публичные призывы к осуществлению терактов».

По версии силовиков, Клименченко в соцсетях в ноябре 2018 года «опубликовал текст с оправданием Михаила Жлобицкого», который совершил теракт в октябре того же года в приемной УФСБ по Архангельской области. Помимо этого, суд увидел в словах Клименченко призыв «подражать его действиям».

Суд также посчитал, что Клименченко «оскорблял представителей власти», в частности, сотрудника полиции.

За публикации и комментарии, посвященные этому событию, в «оправдании терроризма» в России обвинили больше десяти человек. 19 ноября второй Западный окружной военный суд назначил жительнице Калининграда Людмиле Стеч 350 тыс. рублей штрафа за репост записи о взрыве в управлении ФСБ в Архангельске.

Среди тех, кому вынесли приговор — псковская журналистка Светлана Прокопьева, ее оштрафовали на 500 тыс. рублей, однако гособвинитель запрашивала для Прокопьевой реальный тюремный срок — шесть лет колонии.

17-летний студент архангельского техникума Михаил Жлобицкий совершил самоподрыв в приемной архангельского управления ФСБ 31 октября 2018 года. Сам он погиб, три сотрудника ведомства получили ранения. Перед взрывом в чате анархистов в телеграме появилось сообщение от неизвестного о том, что он берет на себя ответственность за взрыв. Мотивом он назвал пытки и фабрикацию уголовных дел сотрудниками спецслужб.