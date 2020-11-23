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№ 129 от 23 ноября 2020

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Участницы Pussy Riot получили от 10 до 15 тысяч рублей штрафа за акцию с радужными флагами в день рождения Путина 

Общество49

49
 

Пресненский районный суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей участницу группы Pussy Riot Марию Алехину за акцию против гомофобии, которая прошла в день рождения Владимира Путина. Об этом «Новой газете» сообщила сама активистка.

Ранее Мещанский районный суд обязал выплатить штраф в 10 тысяч еще одну участницу акции — Веронику Никульшину. Обеих активисток признали виновными в нарушении порядка проведения акции (ч.5 ст. 20.2 КоАП).

7 октября, в день рождения президента России Владимира Путина, участники группы Pussy Riot вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ, Администрации Президента, Верховного суда, Министерства культуры и ОВД по району Басманный. Они потребовали легализовать однополые партнерства и провести расследование убийств и похищений геев, лесбиянок, трансгендерных и квир-людей в Чечне.

После этого полиция задержала более 10 человек. На Алана Леонгарда, Елизавету Дидерих, Василия Андрианова, Марию Алехину, Веронику Никульшину, Марию Тимофееву и Диану Буркот составили протоколы о нарушении установленного порядка проведения акции (ст. 20.2 КоАП).

На активиста Темуужина Самбуудаваагийна, известного как Тим Бесцвет, составили протокол о повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), а участнику Pussy Riot Александру Софееву назначили 30 суток ареста по этой статье. Последним задержанным стал журналист «Сноба» Ренат Давлетгильдеев, на него составили протокол.

Теги:
sn, pussy riot, путин, штрафы
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