Слабослышащему водителю из Уфы вернули доступ к «Яндекс.Такси» после почти полутора месяцев блокировки

Сервис «Яндекс.Такси» восстановил на работе слабослышащего водителя Салавата Салихова, однако не компенсировал ему простой и не выплатил удерживаемые в его личном кабинете деньги. Об этом «Новой газете» сообщила юрист Нина Романович.

По ее словам, в компании пообещали, что в счет простоя, который длился почти полтора месяца, компания не будет взимать с него комиссию во время работы. Однако сейчас деньги с него снимаются, в компании юристу объяснили, что это происходит из-за того, что пока не сделан перерасчет.

Что касается денег, находящихся на счету Салихова (сейчас там более 52 тысяч рублей), то в компании утверждают, что эту сумму уже выплатили водителю в течение года. «Такое ощущение, что мы требуем не 52 тысячи, а 52 миллиона», — добавила Романович.

обновлено 16:48 В пресс-службе «Яндекс.Такси» «Новой газете» сказали, что уже принесли извинения водителю и было принято решение о компенсации простоя. «Те дни, когда у него не было доступа к заказам, будут компенсированы, и сейчас мы говорим о том, что решение уже принято. Сейчас вопрос исключительно в оформлении этой компенсации, мы сейчас решаем, как быстрее это сделать. Таким образом, задолженности перед водителем у сервиса сейчас нет, мы еще направили водителю и юристу все подтверждающие акты и документы, чтобы они могли сверить», — сказала «Новой» представитель пресс-службы. Она отметила, что агрегатор на связи все эти дни и с водителем, и с юристом, а завтра с Салиховым должен встретиться представитель сервиса, «чтобы еще раз принести извинения и рассмотреть детали, ответить на вопросы, если они есть». Также представитель сервиса уточнила, что у слабослышащих водителей в приложении «Яндекс.Про» есть всегда кнопка обратной связи, и водитель несколько раз, по ее словам, сам заказывал обратный звонок, после чего служба поддержки общалась с его представителем. «Понятное дело, что мы просто так не звоним слабослышащим водителям, потому что понимаем причины, —добавила она. — У нас есть запрос от водителя именно на обратную связь, и есть одно общение поддержки с его представителем. Возможно, какая-то дальнейшая связь была нарушена, и, возможно, бы какой-то технический сбой, но, в любом случаев, сегодня вопрос урегулирован». Романович подтвердила, что в «Яндекс.Такси» пообещали Салихову компенсацию, но, по ее словам, пока она не поступила.

Доступ Салихову к личному кабинету агрегатор такси заблокировал 9 октября. Романович рассказывала, что Салихов не взял трубку, когда ему звонили из «Яндекс.Такси» для проверки, так как он абсолютно ничего не слышит.

Из-за блокировки Салихов не смог снять находящиеся на его счету деньги. Первоначально там было 62 тысячи, но в итоге за время простоя осталось 52. Около семи тысяч водителю выплатили, остальные деньги постепенно снимались, одна из формулировок, по которой это происходило — «корректировка баланса». Также водитель попал в неофициальный черный список, из-за чего не мог устроиться на работу и в другие крупные сервисы. Петицию в поддержку Салихова на платформе Change.org уже подписали почти 57 тысяч человек.

В «Яндекс.Такси» сообщили, что «были основания для проведения тщательной проверки (данные телеметрии, жалобы пользователей и тд)». В сервисе добавили, что она уже завершена и пообещали вернуть водителю доступ к сервису, а также компенсировать простой.