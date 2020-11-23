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№ 129 от 23 ноября 2020

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Оксфордский словарь назвал прилагательное «белорусский» словом года наряду с понятиями эпохи пандемии

Общество10

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Оксфордский словарь английского языка не смог выбрать только одно главное слово 2020 года. Ученые-лингвисты посчитали, что этот год, который они назвали «беспрецедентным», не вместится в одно слово. Об этом сообщается на официальном сайте словаря.

Ученые опубликовали ряд наиболее полно описывающих прожитое время понятий. Лингвисты отметили прилагательное «белорусский»:

«СМИ сфокусировались на переизбрании Александра Лукашенко в Беларуси. Из-за этого прилагательное "белорусский" быстро обрело популярность», — отмечают исследователи.

Среди других слов-номинантов — понятия, относящиеся к COVID-19 («коронавирус», «пандемия», «социальная дистанция», «социальная изоляция», «локдаун» и другие). Также лингвисты выделили группу слов о климате и окружающей среде — «лесной пожар», «климат», «net zero (нулевой; в значении «нулевое потребление энергии»), а также слова «импичмент», «vote-by-mail (голосование по почте)», «Black Lives Matter».

Ранее британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал словом 2020 года «локдаун». По словам лингвистов, локдаун — это «то, чего люди теперь боятся больше всего». Также Collins выбрал другие важные слова года, среди них — «социальная дистанция», «самоизоляция», «коронавирус» и «тиктокер».

Теги:
коронавирус, беларусь, ng, слово года

На жену арестованного мэра Томска завели уголовное дело из-за сопротивления при обыске 

Общество232

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​​Отдел особо важных дел Следственного комитета по Томской области возбудил уголовное дело против Галины Кляйн, супруги арестованного мэра Томска Ивана Кляйна. Об этом говорится в телеграм-канале защитников Кляйна, информацию «Новой газете» подтвердили в адвокатском бюро Prim Group, которое представляет интересы томского градоначальника.

Дело завели по статье о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ч.1 ст. 318 УК). По версии силовиков, Галина Кляйн оказала им сопротивление во время обыска по делу мужа. 

Неделю назад газета «Коммерсант» рассказала о том, как проходили оперативные действия в доме у Кляйнов. Со ссылкой на источник издание утверждало, что за минуту до начала обыска жена мэра, предположительно, выбросила из окна подушку с документами о банковских счетах ее семьи. На них хранилось около 1,3 миллиарда рублей. Подушку, вероятно, поймал водитель Кляйн, однако полицейские ее все-таки у него забрали. 

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали 13 ноября по делу о превышении должностных полномочий. По данным следствия, он участвовал в махинациях с земельными участками в интересах компании «Томское пиво», гендиректором которой является его супруга. Суд отправил чиновника в СИЗО и временно отстранил его от должности. 

Теги:
sn, мэр, томск, уголовное дело
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