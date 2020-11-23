Оксфордский словарь назвал прилагательное «белорусский» словом года наряду с понятиями эпохи пандемии

Оксфордский словарь английского языка не смог выбрать только одно главное слово 2020 года. Ученые-лингвисты посчитали, что этот год, который они назвали «беспрецедентным», не вместится в одно слово. Об этом сообщается на официальном сайте словаря.

Ученые опубликовали ряд наиболее полно описывающих прожитое время понятий. Лингвисты отметили прилагательное «белорусский»:

«СМИ сфокусировались на переизбрании Александра Лукашенко в Беларуси. Из-за этого прилагательное "белорусский" быстро обрело популярность», — отмечают исследователи.

Среди других слов-номинантов — понятия, относящиеся к COVID-19 («коронавирус», «пандемия», «социальная дистанция», «социальная изоляция», «локдаун» и другие). Также лингвисты выделили группу слов о климате и окружающей среде — «лесной пожар», «климат», «net zero (нулевой; в значении «нулевое потребление энергии»), а также слова «импичмент», «vote-by-mail (голосование по почте)», «Black Lives Matter».

Ранее британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал словом 2020 года «локдаун». По словам лингвистов, локдаун — это «то, чего люди теперь боятся больше всего». Также Collins выбрал другие важные слова года, среди них — «социальная дистанция», «самоизоляция», «коронавирус» и «тиктокер».