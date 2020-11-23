На жену арестованного мэра Томска завели уголовное дело из-за сопротивления при обыске 

​​Отдел особо важных дел Следственного комитета по Томской области возбудил уголовное дело против Галины Кляйн, супруги арестованного мэра Томска Ивана Кляйна. Об этом говорится в телеграм-канале защитников Кляйна, информацию «Новой газете» подтвердили в адвокатском бюро Prim Group, которое представляет интересы томского градоначальника.

Дело завели по статье о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ч.1 ст. 318 УК). По версии силовиков, Галина Кляйн оказала им сопротивление во время обыска по делу мужа.

Неделю назад газета «Коммерсант» рассказала о том, как проходили оперативные действия в доме у Кляйнов. Со ссылкой на источник издание утверждало, что за минуту до начала обыска жена мэра, предположительно, выбросила из окна подушку с документами о банковских счетах ее семьи. На них хранилось около 1,3 миллиарда рублей. Подушку, вероятно, поймал водитель Кляйн, однако полицейские ее все-таки у него забрали.

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали 13 ноября по делу о превышении должностных полномочий. По данным следствия, он участвовал в махинациях с земельными участками в интересах компании «Томское пиво», гендиректором которой является его супруга. Суд отправил чиновника в СИЗО и временно отстранил его от должности.