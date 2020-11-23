Путин подписал закон о повышении НДФЛ до 15% на доходы свыше 5 млн рублей. Средства обещали направить на лечение больных детей

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для тех доходов, которые превышают 5 млн рублей в год. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Изменение должно вступить в силу с 1 января 2021 года. Законопроект был принят в Госдуме 11 ноября, за него депутаты проголосовали единогласно.

Как рассказывал эксперт Экономической экспертной группы, руководитель направления «Фискальная политика» Александр Суслин, россиян, на которых будут распространяться изменения (то есть имеющих доход приблизительно 416 тыс. рублей в месяц), не так много: по разным оценкам, от 100 до 300 тыс. человек. В основном они сконцентрированы в крупных городах в правительственных организациях и нефтегазовым секторе.

С предложением увеличить ставку подоходного налога для состоятельных россиян этим летом выступил сам Путин. Он пообещал, что деньги через специальный фонд направят на лечение детей с тяжелыми и редкими (орфанными) заболеваниями.

По расчетам правительства, эта мера уже в 2021 году дополнительно даст бюджету 60 миллиардов рублей, а в 2022 — 64 миллиарда.

В октябре вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что лечение детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) будет финансироваться из средств нового государственного фонда за счет повышения НДФЛ. Помимо 19 орфанных заболеваний, в перечень включат еще 29 болезней, которые представляют угрозу жизни и здоровью детей. Планируется, что за счет повышения НДФЛ лечение смогут получить 25 тысяч детей.