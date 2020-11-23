«Бог мира сокрушит сатану под ноги ваши»: Белорусская автокефальная православная церковь предала Лукашенко анафеме

Белорусская автокефальная православная церковь предала анафеме Александра Лукашенко за то, что тот «творит беззакония, преследует и убивает православных и других мирных христиан за правду в Беларуси». Об этом на проповеди в церкви святого Кирилла Туровского в канадском Торонто объявил архиепископ Святослав Логин.

«Набожный белорусский народ попал сейчас в трудное время, когда по приказу самозванца-бывшего президента А. Лукашенко, одержимого дьяволом, наших детей убивают и издеваются над братьями и сестрами наших.

Этот палач и его союзники совершают кровавые расправы над мирными людьми на улицах и в тюрьмах в столичном Минске и в разных городах многострадальной Беларуси,

прославляя и продолжая богоборческую политику большевиков, открыто нарушают Заветы Божии, разрушают памятные мемориалы упокоившихся», — отметил архиепископ.

Таким образом Белорусская автокефальная православная церковь запретила Лукашенко участвовать в таинстве Причастия; за него нельзя будет молиться во время церковных богослужений. Запрет будет действовать вплоть до «полного его покаяния перед Церковью и белорусским народом». Также архиепископ Святослав призвал остановиться всех, кто «служит его сатанинской власти», так как в противном случае их будет ждать «проклятие потомков в жизни земной и ад — в жизни небесной».

Анафема — это отлучение христианина от участия в таинствах в качестве наказания за тяжелые грехи. Ему в свое время подвергся Лжедмитрий I (самозванец Григорий Отрепьев), а в 1918 году патриарх Тихон предал анафеме большевиков и всех «безумцев», виновных в «кровавых расправах» после революции.

Белорусская автокефальная православная церковь (БАПЦ) — неканоническая (непризнанная) религиозная организация, объявившая о своей независимости в середине прошлого века. С 1944 года она находится в эмиграции. Приход БАПЦ есть и в Минске.